陳佩琪曝商辦明細　他揭：柯文哲2帳戶未列財報「選後冒出收補助款？」

▲陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對外界不斷質疑柯文哲用選舉補助款買4300萬商辦，陳佩琪12日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，出示了4300萬購買商辦的明細，強調是透過仲介看房，並非外界流傳的大老闆。陳佩琪也公布選舉補助款進柯文哲的3個帳戶，然而，新北市議員卓冠廷12日發現，其中兩個收選舉補助款的帳戶「選後冒出」，是財報隱匿還是選後大理財？現在看來柯文哲對自己的金流，並不是「窩不知道」。

卓冠廷指出，陳佩琪接受專訪秀出「4300萬商辦」細項，想證明選舉補助款進了柯文哲戶頭，柯文哲也真的有付錢買房。但仔細核對：4月30日：⺠眾黨匯入2380萬、富邦東門分行；4月30日：⺠眾黨匯入2500萬、一銀金如意iLeo數位帳戶；4月30日：⺠眾黨匯入2500萬、合庫台大分行。

卓冠廷點出，這三個收到選舉補助款的帳戶裡，只有「合庫台大」出現在柯文哲競選總統時的財產申報。其他兩個，顯然，要不就是選前隱藏，要不就是選後開始大理財。

卓冠廷補充，更有趣的是，柯文哲對爭議金流曾說，錢進了他戶頭才知道，都高中同學李文宗弄的，但現在看來柯文哲對自己的金流，並不是「窩不知道」。