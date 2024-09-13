台灣民意基金會民調／40.3%認法院公平審理　500萬人為柯文哲抱不平

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（13日）公布「台灣社會對民眾黨主席柯文哲被收押的態度」民調，數據顯示，40.3%民眾認為有獲得法院公平審理，26.4%沒獲得法院公平審理。台灣民意基金會指出，認為柯案沒獲得公平審理的人有二成六；在台灣，代表超過500萬人對柯案抱不平。而若與年齡交叉分析，則45歲以上，多數人認為柯案有獲得法院公平審理，45歲以下則呈現一半認為有，一半認為沒有的狀況。

民調詢問：「9月5日台北地方法院改變三天前無保請回，改成收押禁見。一般說來，您覺得柯文哲有沒有獲得法院公平審理？」結果發現：40.3%民眾認為有獲得法院公平審理，26.4%沒獲得法院公平審理，12%很難說，21.4%不知道、拒答。

最新民調顯示，二十歲以上台灣人中，四成認為柯文哲在京華城案（以下簡稱柯案）有獲得法院公平審理，二成六不認為，三成三很難說、不知道、拒答。台灣民意基金會指出，這項發現傳達了兩個訊息，一個是，台灣社會對柯案是否獲得法院公平審理看法分歧，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得公平審理的人有二成六；在台灣，代表超過500萬人對柯案抱不平。

若與政黨支持傾向交叉分析，則民進黨支持者，六成五認為柯案有獲得法院公平審理，8.2%不認為，二成七很難說、不知道；國民黨支持者，三成五認為有，三成四認為沒有，三成二很難說、不知道；民眾黨支持者，8.8%認為有，八成認為沒有，一成一很難說、不知道；中性選民，二成認為有，二成一認為沒有，五成八很難說、不知道。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

