柯文哲遭收押韓國瑜託友送8字　媒體人：他是4年前的柯P

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柯文哲遭收押韓國瑜託友送8字　媒體人毛嘉慶：他是4年前的柯P

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲8月底捲入京華城弊案，9月5日遭收押，至今仍在羈押中。媒體人毛嘉慶表示，一名與柯文哲、立法院長韓國瑜都是多年深交的好友，打電話跟韓聊到柯的狀況，韓託友人送給柯8個字，「菩薩畏因，凡人畏果」。

▲▼柯文哲、韓國瑜 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲柯文哲（左）遭收押，韓國瑜（右）託友送8字。（資料照／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

毛嘉慶在11日播出的節目《週五不政經》中提到，10日深夜一名與柯文哲、韓國瑜都是多年深交的好友，打電話給韓並聊到柯的狀況，「韓國瑜是4年前的柯文哲，司法追殺一樣，市長還被幹掉，人設、政治前途都被摧毀，柯文哲今天經歷的，4年前韓國瑜都經歷過，但當時韓國瑜黑掉，去年就白回來了。」

毛嘉慶說，韓國瑜只說了8個字，「菩薩畏因，凡人畏果」，託友人送給柯文哲，以及正在處理柯案的人，這句話更多層面不是在講過去，而是在講未來。

毛嘉慶表示，這2個月柯文哲在裡面種什麼因，4年以後或是半年以後就會收到什麼果，支持者們也都在等待、期待，希望柯可以補強某一些東西，帶領大家繼續走下去，或是搞清楚自己的路線，未來就是一個因跟果的狀態。

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