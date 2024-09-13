陳佩琪「百萬現金保險箱」被搜　是否轉被告引關注

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，11日檢廉調搜索柯妻陳佩琪在銀行承租的2個保險箱，並在裡面發現100萬元現金。傳聞，近日檢方將二度傳喚陳佩琪到案說明，到時陳是否會轉為被告，受到各界關注。

▲陳佩琪證實檢廉調11日曾調查她在銀行承租的2個保險箱。（圖／記者李毓康攝）

檢廉調11日前往銀行調閱保險箱、保險室租用紀錄，清查對象包含柯文哲、陳佩琪，以及柯家3名子女、相關親友、同案被告，總共查扣大約100萬元現金。不過，消息曝光之後，北檢僅表示，不予置評、無法證實。

接著，陳佩琪12日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，她表示，檢廉調調查的2個保險箱都是她的，裡面放的是結婚時父母給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器、小孩出生打的金鎖片，還各放了50萬元現金，「不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需」，11日去開保險箱的時候，檢廉調有特別交代不可跟媒體講，沒想到還是登上了媒體版面。

關於京華城弊案，陳佩琪8月30日首次被北檢傳喚，當時她以證人的身分的被約談，如今因為保險箱的事情，傳聞檢方將二度傳喚她到案說明，到時是否會轉為被告，各界都很關注。

▼▲陳佩琪公布1628萬元的5大金流來源。（圖／記者李毓康攝、記者郭運興製圖）

除了保險箱一事之外，陳佩琪使用ATM將600多萬元分成60次存入自己和子女的帳戶，加上存錢時間點是在柯文哲與應曉薇的便當會之後，也被外界認為是不符合常理的行為。

對此，陳佩琪表示，檢調應該要說清楚是從哪年哪月算到哪年哪月，如果6年去ATM操作60次、存入600萬元，都在合理贈與額度內，「大家覺得這是很奇怪的事情嗎？」她還說，1年去ATM存款10次，檢調就把其中2次拿來跟京華城便當會串連在一起，「我也是要反問，那剩下8次呢？你要兜什麼東西？」

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