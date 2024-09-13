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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪曝4300萬商辦轉帳紀錄　王定宇看完提3疑點：錢從哪裡來？

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（12日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，並公布購買4300萬商辦的轉帳紀錄。然而，綠委王定宇質疑，柯文哲8月時表示，商辦是用選舉補助款買的，放在自己（柯文哲）名下，監督力道更大，但陳佩琪出示的文件，似乎商辦是在陳佩琪名下，此外，購買商辦的鉅款到底是哪些帳戶來的？這才是最大的疑問。

王定宇提到，柯文哲在上月29日舉行「政治獻金澄清記者會」，曾針對今年5月自己以個人名義拿4300萬元買商辦爭議表示，商辦沒有買貴的情形，「主要是屋主急著要脫手，一家人要移民美國」。

王定宇進一步指出，被質疑拿選舉補助款買私人房產部分，柯文哲當時還說，用選舉補助款買房產，放在自己（柯文哲）名下，監督力道更大。

▲陳佩琪公布4300萬商辦明細。（圖／記者袁茵攝）

▲陳佩琪公布4300萬商辦轉帳明細。點圖放大。（圖／記者袁茵攝）

但王定宇不解，陳佩琪在昨日受訪時，除了首度公布商辦轉帳紀錄證明，還強調她是透過仲介公司看房，與她簽約的原屋主是一對7旬兄弟，「他們聯合持有了40幾年，因為老了想要分家賣掉，就這樣」。

王定宇表示，陳佩琪出示的文件，看起來商辦似乎是在陳佩琪名下？王定宇質疑，這個房子到底是在陳佩琪名下還是柯文哲名下？而且匯進來的鉅款到底是哪些帳戶來的？這些才是最大的疑問吧！

★未經判決確定，應推定無罪

▼陳佩琪公布4300萬商辦轉帳明細。點圖放大。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳佩琪公布金流。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳佩琪公布金流。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳佩琪公布金流。（圖／記者李毓康攝）

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