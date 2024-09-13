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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風波，日前也遭羈押禁見，民眾黨上下痛批這是賴清德政府政治迫害。而根據台灣民意基金會今（13日）公布最新民調，僅二成九大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，但有高達五成五不同意。台灣民意基金會指出，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害；且25-34歲區間民眾，一向是柯文哲最堅強支持者，也有五成六不同意。

民調也詢問：「有人說：柯文哲被收押禁見，是賴清德政府的政治迫害。請問您同不同意這個說法？」結果發現：9.8%非常同意，18.8%還算同意，30.1%不太同意，24.5%一點也不同意，9.6%沒意見，7.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約二成九大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，但有高達五成五不同意。

台灣民意基金會表示，這項發現同樣傳達了兩個訊息，一個是，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害；另一個是，有二成九的人認為柯案是政治迫害，意味民眾黨的悲情訴求已引起某個程度的社會共鳴，一場新而可觀的政治衝突已經成形。換言之，柯文哲雖被收押，但距「國人皆曰可殺」尚有一段遙遠的距離。

若從政黨支持傾向看，民進黨支持者，6.3%同意柯案是賴清德政府的政治迫害，八成八不同意；國民黨支持者，四成五同意，四成一不同意；民眾黨支持者，七成六同意，二成不同意；中性選民，二成六同意，三成一不同意，四成三很難說、不知道。

若與年齡層交叉分析，除了20-24歲呈現一半同意，一半不同意外，25歲以上呈現多數不同意的現象。值得注意的是，25-34歲，一向是柯文哲最堅強支持者，三成同意柯案是賴政府的政治迫害，五成六不同意。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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