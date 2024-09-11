　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

▲桃園市張姓男子於2022年間與女性友人相約飲酒，卻趁機在其飲品內摻入苯二氮平等鎮定藥劑，並趁女子昏迷入睡後指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市張姓男子於2022年間與女性友人相約飲酒，卻趁機在其飲品內摻入苯二氮平等鎮定藥劑，並趁女子昏迷入睡後指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子因工作關係認識某妙齡女子，2022年間2人相約飲酒聊天，未料，張男卻趁機將含有苯二氮平成分之鎮定藥劑膠囊摻入女子酒杯內，女子不察飲用後陷入昏睡，張男趁女子藥效發作昏睡之際，以指侵下體性侵得逞，張男得逞後亦趁機竊取女子住處玄關金元寶1個，得手後逃離現場；桃園地院審理時，張男坦承犯行不諱，法官審酌張事後願意賠償150萬獲原諒，審結依以藥劑強制性交罪，處有期徒刑3年10月，又犯竊盜罪，處拘役30日，還可上訴。

檢警調查，有碩士學歷的張姓男子2022年間某日下午，與女子因工作認識成為朋友，2人後來相約在女子位於龜山區住處內飲酒聊天，不料張男竟心存歹念，趁女子不注意之際，在其酒杯內摻入含有「苯二氮平」類有鎮定安眠效用之膠囊，女子不察飲用後陷入暈眩，隨即躺臥在床上休憩。張男見女子藥效發作陷入昏睡之際，即違反其意願下，以手指性侵得逞；張男逃離現場前，還從女子住處玄關，摸走鞋櫃上的金元寶1個。

張男於檢警偵訊與地院審理中均坦承犯行不諱，女子於警詢及偵查及其男友證述情節大致相符，龜山警分局提供雙方對話紀錄截圖、監視器影像與現場照片等，刑事警察局提供女子體內檢驗藥物反應與台北榮總醫學及臨床毒物部檢驗報告等佐證，足認張男犯行明確。

法官認為，張為逞一己私慾，利用藥劑使女子陷於昏睡，違反其意願為加重強制性交之犯行，侵害女子之身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，還恣意竊取他人財物，欠缺對他人財產權之尊重；惟念被告於地院準備程序及審理中坦承犯行之態度，並考量已與女子成立調解並獲取原諒，法官審結依藥劑強制性交罪，處有期徒刑3年10月，又犯竊盜罪，處拘役30日，得易科罰金，本案仍可上訴。

●性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【 更多新聞】

謝沛勳獲救首發聲！盼儘快回到飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定

港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

酒後對同居女友臉部連續重擊+延遲送醫傷重不治　家暴男被起訴

 

 

 

ET快訊
三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖畫面曝
2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應
快訊／罔腰呼麻放出來了！超敬業狂PO業配文
快訊／高雄5消防員衝「脫衣」酒店　懲處出爐
快訊／罔腰認了吸大麻！「網路上買的」
快訊／罔腰在刑大過一晚　原因曝光！
快訊／京華城案延燒！北市前副秘書長赴北檢作證
快訊／罔腰遭逮捕！　拘留一晚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

罔腰呼麻放出來了！一早哀怨：看到滿地屎尿　超敬業狂PO業配文

9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖瞬間畫面曝

快訊／遭檢舉涉毒！罔腰被逮認了　大麻「網路上買的」

快訊／高雄5消防員續攤衝脫衣酒店　小黃上狂吐害團滅...懲處出爐

周玉蔻爆東元「小三奪權」　交長證實牽線聽故事：像八點檔

快訊／刑大過一晚原因曝光！　罔腰「涉吸食大麻」遭強制採尿送驗

曾提醒京華城案「有適法性問題」　北市前副秘書長赴北檢作證

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰「涉毒遭逮捕」拘留一晚

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

罔腰呼麻放出來了！一早哀怨：看到滿地屎尿　超敬業狂PO業配文

9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖瞬間畫面曝

快訊／遭檢舉涉毒！罔腰被逮認了　大麻「網路上買的」

快訊／高雄5消防員續攤衝脫衣酒店　小黃上狂吐害團滅...懲處出爐

周玉蔻爆東元「小三奪權」　交長證實牽線聽故事：像八點檔

快訊／刑大過一晚原因曝光！　罔腰「涉吸食大麻」遭強制採尿送驗

曾提醒京華城案「有適法性問題」　北市前副秘書長赴北檢作證

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰「涉毒遭逮捕」拘留一晚

移動腳步再加強　陳聖平談連續失誤：接球要確實

不再侷限首爾老舊城區！韓青年首購族「偏好新房」　首選蛋白區新市鎮

台灣經貿網首次參展新加坡亞洲醫療展　搶攻東協醫療商機

高雄港離岸風場水下基礎組裝基地上梁　A6-B碼頭完工啟用

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

趙露思整型風波剛完「體操舊片」被挖出！　高難度動作驚豔陸網

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

世新大學積極培育青年學者　國科會研究計畫通過率維持高標準

街頭見2騎士開車門壓制駕駛　宛如GTA！竟是便衣警抓竊賊

社會熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

北市女陳屍臥房　母淚：早上確認她在睡覺

碩士妻下海賺學費年收破百　綠帽夫見花名冊怒訴離

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

「惡漢屠殺4警」大案！　高雄夜間巡邏反喪命

柯文哲「陶朱隱園」獨會沈慶京　隔天掉手機

更多熱門

相關新聞

約酒店女陪唱竟硬上　碩士男賠60萬換免囚

約酒店女陪唱竟硬上　碩士男賠60萬換免囚

桃園市劉姓男子去年3月某日凌晨在桃園區某汽車旅館邀約酒店女子坐檯陪唱歌，酒過三巡後劉男起色心，強行撫摸、親吻女子胸部得逞，不顧女子反對與阻攔仍性侵得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，劉男坦承犯行不諱，法官考量劉男擁有碩士學歷，且於訴訟期間坦承認錯並賠償女子60萬元，完成調解獲得原諒，依強制性交罪處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

陸正妹看中醫遭指侵！哀求狼醫：放過我

陸正妹看中醫遭指侵！哀求狼醫：放過我

陪少女抓寶可夢性侵　水電阿伯下場曝

陪少女抓寶可夢性侵　水電阿伯下場曝

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

桃園男大生性侵高中學弟　法官重判3年2月

桃園男大生性侵高中學弟　法官重判3年2月

關鍵字：

碩士男鎮定藥劑迷昏指侵

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「佔有慾最強」星座Top 3

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面