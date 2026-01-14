新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

▲新莊體育園區遭街友霸佔，洗澡、小便、放置物箱 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區新莊體育園區近日遭民眾爆料淪為「街友村」。有網友在社群平台 Threads發文指稱，園區內不僅出現置物櫃、杯架，還有街友直接利用免費水源洗澡、在水溝便溺，甚至囂張張貼「禁止靠近」告示，更不滿表示「流浪貓狗趕的比遊民還勤」。對此，新北市政府今日下午緊急會同跨局處單位前往清查，並將對街友安置與環境清理工作，也會協助輔導就業回歸社會。

▼新莊體育園區遭街友霸佔，洗澡、小便、放置物箱，網友不滿貼文 。（圖／民眾提供）

有網友在 Threads 貼文質疑：「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？市容堪憂」指稱在和興街66號入口進去的中央廣場周邊，有街友佔地為王，不但製造大量垃圾，還自行擺放置物設施。更令人作嘔的是，儘管園區內就有公廁，部分街友仍隨地小便，導致原本乾淨的水溝惡臭不堪，淪為「專屬廁所」，網友更不滿指出，「合理的要大眾包容遊民，但流浪貓狗卻趕的比遊民還勤。」

針對市民反映，新北市體育局今（14日）下午立即啟動跨局處合作，會同社會局、警察局及新莊區公所前往現場會勘。體育局表示，已要求運動中心管理單位立即恢復環境整潔，不得有巡邏死角；社會局也同步派員進行訪視關懷，勸導個案接受安置服務。運動園區管理單位目前已正式張貼「雜物清除公告」，後續若街友未自行移除私人物品，清潔隊將依《廢棄物清理法》視同垃圾執行清除。

新北市議員陳世軒表示，今天上午第一時間通報市府單位。陳世軒強調，新莊體育園區是市民高頻率使用的運動空間，街友群聚確實造成不小困擾。他已要求體育局針對看台下、公廁周邊等死角「增加巡邏頻次」並「強化夜間照明」，確保市民的安全感。另將督促社會局與衛生局應主動介入，除了入住中途之家，更要發揮輔導就業技能的作用，並提供必要的醫療轉介，協助街友真正重返社會。

新北市社會局表示，已接獲通報並前往現場訪視，勸導個案接受安置及接受社會局相關服務。場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。