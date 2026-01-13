騙保全闖病房！暴走狂毆3名醫護害左眼掛彩　暴力男女檔下場曝

▲北投三總爆醫療暴力，一男一女闖管制區釀護佐左眼角膜受傷。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市三軍總醫院北投分院發生醫療暴力事件，廖姓男子與楊姓女子在非探訪時間，進入三軍總醫院北投分院一幢大樓，誤導保全刷卡放行闖入4樓護理站，隨後與醫護人員爆發衝突，造成護理佐理員左眼角膜受損，保全與護理師也受傷。士林地檢署偵查終結，依違反《醫療法》及傷害罪將2人提起公訴。

2025年11月25日上午，廖男與楊女前往三軍總醫院北投分院某大樓，欲找尋住院病友道歉，但當時並非探訪時間，且該棟大樓4樓屬管制區域，須持管制卡感應才能進入。

2人先由樓梯前往2樓敲打玻璃門，隨後轉往1樓向保全王姓男子求助，並謊稱楊女膝蓋受傷、現場有玻璃碎片，需要醫護協助。王男誤以為發生緊急狀況，依2人指示持管制卡感應電梯，將其帶至4樓護理站。

抵達後，廖男向護理師楊姓女子表示要找病友，遭告知非訪客時間無法進入後，情緒失控，大聲咆哮並逼近護理師。護理佐理員孫姓男子到場試圖將雙方隔開並請2人離開，但廖男拒不配合，在護理站內持續喧鬧。

孫姓護佐與王姓保全出手壓制廖男時，廖男徒手毆打2人，造成孫男左眼擦傷、角膜受損，王男左前臂鈍挫傷及左上眼板擦傷。

混亂中，楊女見廖男遭壓制，上前欲將孫男拉開，護理師楊女上前制止時，卻遭楊女以嘴咬傷左手背，並噴灑辣椒水，導致護理師右手挫傷及擦傷。

對此，廖男在警詢及偵查中坦承，確實在現場與護理佐理員及保全發生肢體接觸，但否認有傷害犯行。他辯稱自己只是想向病友道歉，認為護理佐理員處理方式過於極端，不該在未釐清狀況下就將人壓制在地，並強調自己沒有口出惡言，也沒有動手打人，「方法可能錯了，但不是故意施暴」。

不過檢方認為，綜合醫院人員證述、傷勢照片及事發經過，足以認定廖男確有以強暴方式，妨害醫療業務並造成傷害，因此不採信其說法，認定2人分別以強暴、脅迫方式妨害醫事人員執行醫療業務，並造成實際傷害，行為已觸犯《醫療法》第106條第3項及刑法第277條傷害罪。

其中，廖男對護理佐理員孫男及保全王男的2次傷害行為，犯意各別、行為互殊，檢方請求分論併罰；楊女對護理師楊女的行為，同時構成妨害醫療及傷害罪，請求從一重的傷害罪論處。