酒後對同居女友臉部連續重擊+延遲送醫傷重不治　家暴男被起訴

▲石姓男子因細故與同居洪姓女友酒後爭執，徒手朝其臉頰等處連續重擊導致昏迷，女子9天後不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市石姓男子於今年2月間某日凌晨與洪姓同居女友酒後口角，竟徒手朝其臉頰等處連續重擊導致洪女昏迷，同日下午石男見女友遲未清醒才驚覺送醫，送醫途中又因迷途導致延誤就診，後通知洪女家屬到院探視，家屬決定轉往台中就近照顧，石男卻藉故落跑返回南投戶籍地藏匿，大園警方持拘票拘提石男到案，洪女則在加護病房急救後仍因顱內出血併發吸入性肺炎傷重不治；桃檢偵結依家暴重傷致死罪嫌起訴，本案並移請國民法官審理。

檢警調查，32歲的石姓男子與洪姓女友為同居男女朋友關係，今年2月16日凌晨3時28分許在觀音區洪女宿舍處飲酒，石男酒後卻因細故與洪女起口角，竟徒手以手掌朝洪女左眼、右臉頰等處連續重擊，導致洪女因而昏迷不醒。

石男行兇後渾然未覺洪女已陷入昏迷，遲至同日下午4時許見洪女仍未清醒，趕緊開車送洪女欲前往桃園區敏盛醫院急救，但過程中又迷路，延至近7時才送到醫院，經急診醫護人員診斷為硬腦膜下出血合併急性呼吸衰竭，石男緊急通知洪女家人到院探視，家人決定轉院至台中市童綜合醫院就近照顧治療，洪女經轉院後醫師診斷為頭部外傷、合併急性呼吸衰竭，立即轉入加護病房急救，石男則趁轉院時開車落跑，返回南投縣名間鄉戶籍地藏匿。

洪女家屬察覺石男銷聲匿跡後向警方報案，大園警方持檢方核發拘票，循線於2月23日中午在南投名間鄉石男住處拘提到案，洪女經急救後仍於2月25日上午10時許因顱內出血致腦損傷、合併吸入性肺炎傷重不治；桃檢複訊時，石男坦承犯行，檢方偵結依家暴重傷致死罪嫌提起公訴，本案將移請桃園地院國民法官審理。

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