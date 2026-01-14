無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

▲▼新北市消防局榮獲2025總統盃黑客松卓越團隊獎。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

智慧救災科技再進化，新北消防開發「空中血路」獲國家級肯定！新北市政府消防局研發「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，成功解決偏鄉與塞車時重大創傷病患的「輸血盲區」，於今日將「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎座獻給市長侯友宜。未來透過5G無人機載運血品，醫學等級的救命資源將可直接「空投」至災害現場。

今天上午的市政會議中，消防局長陳崇岳代表團隊獻獎。市長侯友宜在受獎後感性表示，這座獎項不只是單一部門的功勞，更是醫療、通訊、科技跨域合作的豐碩果實。他強調，新北市作為智慧城市，科技應用的初衷必須回歸「生命安全」，肯定消防局團隊主動發現偏鄉及交通壅塞下的救援困境，獲獎是持續守護市民的動力起點。

過去重大創傷患者若面臨大量失血，往往必須等到送抵醫院後才能進行輸血，在偏遠地區或交通尖峰時段，常因此錯過黃金救援時間。「冰與火之歌」專案兩大核心，透過遠端監控設備，將血品安全存放在重點消防分隊的醫療級冰箱，確保救護車出勤時即可攜帶，落實「到院前輸血」。再利用無人機空中救援，整合5G通訊與AI路徑計算，驗證利用無人機載運血品與醫療物資，直接飛越地形阻隔或車陣，將救命血品精準送達第一線救護員手中。

陳崇岳局長指出，獲頒總統盃黑客松卓越團隊獎，象徵新北救災體系正式邁向智慧化里程碑。未來「飛騰熱血」計畫落實後，醫療資源不再受限於醫院圍牆內，而是主動延伸至災害最前線。消防局將持續優化技術，讓這項智慧冷鏈系統成為市民生命的堅強後盾，守護每一份搶救生命的希望。