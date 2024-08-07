摩鐵約酒店女陪唱竟吻胸硬上　碩士男認罪+賠60萬換緩刑

▲劉男去年3月邀約酒店女坐檯陪唱歌，竟起色心，不顧女子反抗性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年3月某日凌晨在桃園區某汽車旅館邀約酒店女子坐檯陪唱歌，酒過三巡後劉男起色心，強行撫摸、親吻女子胸部得逞，不顧女子反對與阻攔仍性侵得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，劉男坦承犯行不諱，法官考量劉男擁有碩士學歷，且於訴訟期間坦承認錯並賠償女子60萬元，完成調解獲得原諒，依強制性交罪處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，年約30歲劉姓男子於去年3月26日凌晨1時許，在桃園區某汽車旅館獨自唱歌，邀約酒店女子坐檯陪酒，酒過三巡後，劉男見女子身形窈窕竟起色心，趁2人獨處機會，憑藉身形及力氣優勢，不顧女子口頭拒絕並以手腳推阻，竟違反女子之意願，強行撫摸並親吻其胸部後，不顧女子反抗仍強行硬上得逞，女子事後報警提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告劉男於準備程序及審理中均坦承犯行不諱，被害女子於警詢及檢方偵查指證情節大致相符，警方亦提供現場蒐證與監視畫面截圖佐證，法官認為劉男對女子強制性交犯行明確。

法官審酌，被告劉男僅為逞一己私慾，利用邀約女子坐檯陪酒機會，違反其意願強制性交，恣意侵害女子身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，實應嚴懲不貸，惟念被告審理期間坦承犯行，考量已與女子成立調解且賠償60萬元完畢，且獲女子原諒。

法官衡量被告所受教育程度為碩士畢業，犯後坦承犯行並賠償女子並依約履行完畢，堪認被告確已竭力修復因其犯罪而生之損害，當知所警惕，信無再犯之虞，參酌告訴代理人表示同意給予被告緩刑意見，認被告所宣告之刑以暫不執行為適當，依強制性交罪處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。