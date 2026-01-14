又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

▲林婦遭到詐騙準備匯款200萬元至海外帳戶，員警獲報到場處理。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名50歲林姓婦人聽信朋友介紹，想要投資海外不動產基金，近日前往銀行準備匯款200萬元，但行員發現林婦出示的合約有許多不合理之處，通知警方處理，員警到場後確認是詐騙，成功勸阻林婦匯款念頭。

台中市第三警分局表示，立德派出所上週接獲銀行通報，有民眾疑遭詐騙，立即派員前往處置。員警到場後，林婦向員警說，她從友人那「呷好道相報」，引薦她1名海外銀行專員，打算匯款美金6萬6000元（約新台幣200萬元）至國外帳戶，用於投資海外不動產基金。

林婦還拿出相關投資資料佐證，但銀行經理檢視後，發現該份合約內容相當空泛，不僅違規標示「保證獲利」，也未載明具體投資標的、操作方式及相關風險說明，明顯不符合法定投資文件的基本要件。

此外，林婦也對於一次匯出大筆積蓄感到忐忑不安，經行員與警方耐心說明分析後，最終決定採信專業判斷，果斷打消匯款念頭，守住辛苦的積蓄。

警方提醒，追求財富自由之餘，務必慎防「高獲利、低風險」的詐騙話術，凡是標榜「保證獲利」、催促快速匯款，或投資標的與風險說明不清不楚者，皆屬高風險警訊，應提高警覺。投資前務必多方查證、審慎評估，切勿輕信片面說詞；如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線，或向警方及金融機構諮詢，共同守護自身財產安全。