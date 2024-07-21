陸正妹看中醫遭「診間內侵犯」！狼醫鎖門逞慾　她崩潰求：放過我

▲陸正妹到中醫看落枕，卻遭醫師指侵數分鐘。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東省廣州市一名董姓女子先前因為脖子落枕，到某間中醫診所接受治療，沒想到竟遭男醫師關在診間內指侵數分鐘，也因此患上重度憂鬱症。事件在網路上掀起軒然大波，涉案的醫師已被辭職，目前人正在接受調查當中。

綜合陸媒報導，董女日前透過社群軟體拍攝影片，指控她6月24日遭到某位醫師性侵，當天她準備去施打九價疫苗，中途想要看落枕，於是在衛生服務中心掛號，並且到3樓的中醫科看診。

不過，她雖然是下午4點掛號，卻被醫師留到了將近下午6點，成了最後一名看診的患者。且剛踏入診間，醫師就將門反鎖，並且將她的褲子瞬間脫下。

董女當時腦袋一片空白，沒想到在公立醫院當中，竟會遭受如此待遇，且因為對方是醫師，讓她根本不曉得該如何抵抗。沒想到，醫師接著得寸進尺，從大腿處一路往上按，以「妳的腿可能也需要推一下」的名義，伸手觸碰到她的私密處。

▲陸正妹到中醫看落枕，卻遭醫師指侵數分鐘。（圖／翻攝微博）



董女當時明確表達拒絕，要求對方不要按到私密處，但仍遭到對方蹂躪數分鐘，直到她苦苦哀求「放過我」，並且以要去上瑜珈課、時間上來不及為由，需要趕緊離開，醫師最終才罷手。

事後董女立即穿好衣服，並且報警處理、申請留下證據，豈料報案以後卻只有行政處分，而沒有以刑法立案，且醫師明明已經認罪，卻沒有做出相應的懲罰，拘留7天後還是正常到醫院上班，讓她整日以淚洗面，還被診斷出重度憂鬱症。

離譜的事件在網路上曝光後，掀起了極大的討論，廣州市越秀區的衛生健康局也對此回應，該醫師已被辭退，目前案件仍在調查當中，會針對醫師是否有前科等情況具體釐清。