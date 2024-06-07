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男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

▲桃園市王姓男大生去年與高中學弟在住處飲酒至凌晨，見學弟爛醉竟乘機對其口交與指侵得逞，學弟酒醒後驚覺不適報警提告。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男大生去年與高中學弟在住處飲酒，見學弟爛醉竟乘機對其性侵得逞，學弟報警提告。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某大學王姓男大生去年4月間，與高中學弟在中壢區住處飲酒，凌晨時分男大生見學弟爛醉如泥，竟乘其不能抗拒下，脫去其衣褲後對強制性交得逞，學弟酒醒後驚覺覺得身體不適驚覺被性侵一怒報警提告；桃園地院審結，依乘機性交罪處有期徒刑3年2月，還可上訴。

檢警調查，年約20歲王姓男大生與被害男子為高中時期之學長學弟關係，去年4月15日晚間10時30分許，2人在王男中壢區住處房間內共同飲酒至翌日凌晨1時許，王男見學弟酒醉出現嘔吐泥醉，趁其不能抗拒之際性侵得逞，學弟翌日清晨酒醒後，覺得屁股疼痛不已驚覺被學長性侵，一怒向中壢警方報案提告，桃檢複訊後依妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告王男一度否認，但警方與告訴人提出現場照片、刑事局鑑定書、告訴人手繪現場平面圖位置等佐證，足認王男犯行明確，王男才坦承犯行不諱

法官審酌，被告王男利用學弟酒醉不能抗拒之機會與其性交，侵害其性自主決定權，對其身心造成相當程度之影響；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，辯護人多次向告訴代理人表達和解意願，然告訴人無意和解，迄今尚未與告訴人成立和解或賠償損害等犯後態度，告訴人希望法院從重量刑意見；考量被告無刑事犯罪紀錄，本案宣告之有期徒刑皆逾2年，不符刑法第74條規定宣告2年以下有期徒刑之緩刑要件，自無從宣告緩刑，辯護人請求為被告諭知緩刑宣告，難認可採信，法官審結依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月，本案仍可上訴。

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