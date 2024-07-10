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陪友人女兒抓寶可夢趁機性侵猥褻　水電阿伯：她沒有反對

▲桃園市一名水電工人於2023年8月間開車載友人女兒抓寶可夢，卻趁無人之際襲胸猥褻，並兩度指侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲桃園市一名水電工人於2023年8月間開車載友人女兒抓寶可夢，卻趁無人之際襲胸猥褻，並兩度指侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名水電工人於2023年間開車載友人子女外出抓寶可夢，卻趁四下無人之際於車上，竟對未滿14歲少女襲胸猥褻，並兩度指侵得逞，少女事後向同學與師長陳述被父親友人強制猥褻，家長獲悉後報警提告。桃園地院審理時，被告坦承酒後撫摸少女，但對方並未反對，否認對少女有強制性交犯行。法官審結依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併應執行有期徒刑10年，本案還可上訴。

檢警調查，年逾60歲之水電工人與少女父母為朋友關係，少女對水電工人平日以阿伯或阿公稱呼，該水電工人於2023年8月19日晚間11時30分許，趁載少女出遊後欲送其返家途中，返回住處時竟開至某重劃區偏僻處，違背少女之意願，伸手襲胸坐在副駕駛少女數分鐘，強制猥褻得逞；同年8月26日晚間8時30分許，趁開車搭載少女出遊後，欲載送返回住處之際，再度停放在少女住處附近之重劃偏僻道路旁，以相同方式襲胸數分鐘，二度強制猥褻得逞。

檢警還查出，同年9月2日晚間8時許，被告水電工開車載少女出遊欲送其返回住處之際，三度將車停放某重劃區偏僻某道路旁，少女有防範做到後座企圖躲避被告猥褻，但水電工停車後爬至後座，以違背少女意願猥褻，並變本加厲指侵得逞。事隔一周後於同年9月9日晚間8時許，被告四度開車載少女女出遊後載送返回住處之際，以相同方式爬至後座，違背少女意願，襲胸猥褻並二度指侵得逞。

案經少女將向友人訴苦，經由友人通知學校輔導室，再經學校報警才揭露水電工惡行，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，少女指控水電阿公是爸爸朋友，因無聊會帶自己及弟妹出去抓寶可夢，打完寶可夢後，再載他們回家，因為沒有住一起，阿公會分別讓他們下車，回少女家途中停靠猥褻，「我有說不要，但沒理我」；第三、四次，少女坐在後座，阿公下車後坐到後座猥褻性侵，「我有說不要，還是繼續，之後才開車送我回去」。

被告在法官訊問時坦承在酒後有對少女以開玩笑性質捉弄她，曾觸碰胸部與下體等處，但少女沒有反對，但否認有強制性交等犯行；辯護人則以少女於偵訊時之證述，為審判外之陳述，應無證據能力云云。

法官審酌，被告明知少女於案發期間為未滿14歲之少女，竟利用其年幼，尚未具有完全成熟之性自主同意能力及判斷能力，為滿足一己之慾望，對少女為強制猥褻、強制性交行為，嚴重戕害少女身心發展及人性尊嚴，且犯後否認犯行，以不合理之辯詞試圖脫免責，還辯稱無法與告訴人成立和解，僅賠償少女母親10餘萬元，犯後態度不佳，法官審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑3年6月；又對於未滿十四歲之女子犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑10年，本案仍可上訴。

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