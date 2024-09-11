港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍陳姓男子今年4月間夥同泰國籍女子自泰國來台，入境桃園國際機場時，隨身行李被海關察覺有異，開箱後查獲夾藏第二級毒品大麻多達45.304公斤，市值逾4000萬元台幣；航警人員查出，陳姓男子是香港航空地勤人員，更應知道運毒屬於違反犯罪行為，陳男辯稱受友人陷害，利用行李額度供友人使用，不知道行李夾藏大麻，航警人員將2人偵訊後移送桃園地檢署偵辦，並溯源追查幕後運毒集團。

▲香港籍陳姓男子今年4月間夥同泰國籍女子入境，被查出行李夾帶45.304公斤大麻，市值逾4千萬台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

航警調查，24歲的香港籍陳姓男子今年4月間自泰國以觀光名義入境，同行者還有一位62歲泰國籍女子，2人搭機台來後欲轉機至香港，但入境桃機時，隨身2個行李被X光機檢查時查出異樣，海關人員當場開箱查驗，赫然發現夾藏數十包第二級毒品大麻，重量多達45.304公斤，市值逾4000萬元台幣，航警局刑警大隊立即報警桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

航警局刑警大隊偵訊時發現，港籍陳姓男子為香港航空之地勤人員，偵訊時辯稱受不明身分之男性友人邀請，招待其遊玩泰國，回程時釋出自身行李額度予同行友人使用，卻遭同行友人陷害，將裝有大麻行李箱託運來台。航警人員指出，陳姓男子身為航空公司地勤人員，應熟稔航空公司行李託運規則，明知利用航空器運輸毒品屬違法犯罪行為卻仍鋌而走險；泰國籍女子坦承運毒成功回香港後，可獲上手5萬元港幣酬勞，陳嫌則稱純粹幫香港友人帶行李，沒有任何酬勞。航警人員偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並將溯源追查幕後運毒集團成員到案。

航警局指出，這次查獲大麻係利用行李夾藏毒品方式運送，所幸航警與海關人員即時查獲及時緝毒於境外，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿接觸或幫助運輸毒品，以免觸法後悔莫及。