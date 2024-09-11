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港籍航空地勤、泰女假觀光真運毒　夾帶45.3公斤大麻被抓包

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍陳姓男子今年4月間夥同泰國籍女子自泰國來台，入境桃園國際機場時，隨身行李被海關察覺有異，開箱後查獲夾藏第二級毒品大麻多達45.304公斤，市值逾4000萬元台幣；航警人員查出，陳姓男子是香港航空地勤人員，更應知道運毒屬於違反犯罪行為，陳男辯稱受友人陷害，利用行李額度供友人使用，不知道行李夾藏大麻，航警人員將2人偵訊後移送桃園地檢署偵辦，並溯源追查幕後運毒集團。

▲香港籍陳姓男子今年4月間夥同泰國籍女子入境時被查出行李夾帶45.304公斤大麻，市值逾4000萬台幣，當場被海關與航警安檢大隊查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲香港籍陳姓男子今年4月間夥同泰國籍女子入境，被查出行李夾帶45.304公斤大麻，市值逾4千萬台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園機場海關與航警安檢人員查獲香港籍陳姓男子與泰國籍女子隨身行李夾帶二級毒品大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警調查，24歲的香港籍陳姓男子今年4月間自泰國以觀光名義入境，同行者還有一位62歲泰國籍女子，2人搭機台來後欲轉機至香港，但入境桃機時，隨身2個行李被X光機檢查時查出異樣，海關人員當場開箱查驗，赫然發現夾藏數十包第二級毒品大麻，重量多達45.304公斤，市值逾4000萬元台幣，航警局刑警大隊立即報警桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲桃園機場海關與航警安檢人員查獲香港籍陳姓男子與泰國籍女子隨身行李夾帶二級毒品大麻45.3公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑警大隊偵訊時發現，港籍陳姓男子為香港航空之地勤人員，偵訊時辯稱受不明身分之男性友人邀請，招待其遊玩泰國，回程時釋出自身行李額度予同行友人使用，卻遭同行友人陷害，將裝有大麻行李箱託運來台。航警人員指出，陳姓男子身為航空公司地勤人員，應熟稔航空公司行李託運規則，明知利用航空器運輸毒品屬違法犯罪行為卻仍鋌而走險；泰國籍女子坦承運毒成功回香港後，可獲上手5萬元港幣酬勞，陳嫌則稱純粹幫香港友人帶行李，沒有任何酬勞。航警人員偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並將溯源追查幕後運毒集團成員到案。

▲桃園機場海關與航警安檢人員查獲香港籍陳姓男子與泰國籍女子隨身行李夾帶二級毒品大麻，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，這次查獲大麻係利用行李夾藏毒品方式運送，所幸航警與海關人員即時查獲及時緝毒於境外，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿接觸或幫助運輸毒品，以免觸法後悔莫及。

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