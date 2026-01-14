喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

▲陳男將告訴狀裝進紅白包交給鄰居，台中地院依恐嚇罪判拘役30天。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子與鄰居有官司，他疑為發洩不滿，涉嫌將民事告訴狀塞入香奠白包後、再裝進香奠紅包，輾轉交給鄰居；鄰居看到後傻眼，因白包象徵有人過世，擔心陳男恐對他不利，趕緊報警提告。一審認為，陳交付的紅白包皆為喪事所用，且告訴狀內還寫有「老不死的廢物」、「社區毒瘤」等語，客觀上已足以讓人感受心生畏懼，依恐嚇罪判陳拘役30天，可易科。

判決指出，陳男於2024年3月間因故提告鄰居賠償訴訟，隔月，陳把告訴狀以香奠紅包裝進白包裡，寄放在社區管理室，委請管理室人員轉交給鄰居。

鄰居收受後，發現紅包上印有花、鳥圖案，應是喪事才會使用到的紅包，打開紅包一看，又發現裡面還有白包，且告訴狀內容提及「老不死的廢物，阻礙社區正常發展的毒瘤」、「宅在家倒數的老人」等語，因此心生畏懼，報警處理。

陳男開庭時否認有恐嚇犯意，辯稱他是要找袋子把書狀跟光碟裝起來，但紅包袋不夠長，才會臨時去超商找信封袋，不過超商內的信封除了白包可以單買以外，其他都是整包販售，所以他只能買白包。

法官認為，陳男在本案使用的紅包並非一般超商販售的素面紅包，依民間習俗，是親友對高壽的長者辭世喪家給予的奠儀，加上雙方先前已因存在訴訟而有不睦，陳還在告訴狀內多次咒罵鄰居，已讓鄰居感受生命、身體的安全遭受危害，考量一切情況，依恐嚇罪判拘役30天，可易科，仍可上訴。