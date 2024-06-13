和前女友14歲女兒嘿咻！「妳第一次喔」母看對話氣炸　噁男下場曝

▲桃園市潘姓男子與女友交往後分手，後來竟因網路遊戲與其未滿14歲女兒交往，還趁機猥褻指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子與女友分手後，2021年間透過網路遊戲，認識她未滿14歲女兒，進而交往成為男女朋友關係，並於同年6月間在未違反其意願下，脫去其衣褲後指侵得逞，前女友偶然看到女兒手機與潘男通話紀錄「妳第一次喔、怎麼沒見到血」後氣爆，立即帶女兒驗傷提告。桃園地院審理後時，依與未滿十四歲之女子性交罪，判潘有期徒刑3年8月，全案還可上訴。

檢警調查，潘姓男子曾與被害少女母親交往過，因而認識還未滿14歲女兒，潘和女友分手後，因玩網路遊戲而與其女兒再度連繫上，並進而成為男女朋友關係，2021年6月間，潘男帶著5歲兒子到少女住處探訪，趁兒子在客廳看電視時，與少女在房間獨處時，在未違反其意願下撫摸其胸部後，再以指侵其下體處指侵得逞。

事後，少女母親查看少女手機通訊軟體LINE，竟看到「妳第一次喔、怎麼沒見到血」、「昨晚沒睡太累了、硬不了」等對話紀錄後差點昏倒，氣得立即帶女兒驗傷報警，堅持不原諒。

桃園地院審理時，被告潘男坦承知悉少女事發時未滿14歲，但辯稱沒有與少女發生過性行為，法官認為，潘與少女母親交往過，也知悉少女於案發時為未滿14歲之少女等情，且從2人對話紀錄「其實我很怕我們的事被妳老母發現」、「我跟你媽在一起過，然後我們倆私下在一起，你想想被人家知道事情會如何」，認定兩人確曾發生性關係。

法官審酌被告為成年人，明知少女為未滿14歲女子，性自主決定能力未臻成熟，竟未能克制性慾，與其發生親密行為，嚴重影響其身心健康與人格發展，造成少女、母親雙方情感上極大傷害；考量被告於犯後始終未坦承犯行，且於院方審理時一再經合法傳喚仍未到庭，因他案遭台灣高院羈押後，經院方借提到案，犯後未能承擔責任之逃避態度，法官審結依對於未滿十四歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。