社會 社會焦點 保障人權

桃園隨機攻擊　女童遭「勒脖拖行」畫面曝！國小緊急發一封信

記者許力方／綜合報導

桃園驚傳恐怖隨機攻擊案件，某國小發表「一封信」提到，12日傍晚有學生放學後突遭20多歲年輕陌生女子勒脖、拖行攻擊，附近社區保全見狀上前制伏，警方隨即到場處理將女子帶離。事件引發當地家長緊張，市議員更公布校方聲明與監視器畫面，喊話市府「這是隨機、無預警的街頭暴力」。

▲▼桃園隨機攻擊　女童遭「勒脖拖行」畫面曝！國小緊急發一封信。（圖／翻攝黃瓊慧、余信憲臉書）

▲桃園爆隨機攻擊，國小女童放學遭「勒脖拖行」。（圖／翻攝余信憲臉書）

民進黨市議員黃瓊慧13日發文曝光這起事件，直指桃園某國小12日放學期間，有陌生女子以手肘勒住小學生脖子的攻擊事件，幸好附近保全和民眾看到緊急制止並報警。她後續詢問教育局才知道，肇事女子竟是因為跟學生要錢未果，憤而動手勒人，已通報派出所加強巡檢。

▲▼桃園隨機攻擊　女童遭「勒脖拖行」畫面曝！國小緊急發一封信。（圖／翻攝黃瓊慧、余信憲臉書）

黃瓊慧並曝光校方「給家長安全教育的一封信」，當中提到，12日傍晚該學生前往學校參加課後社團途中，突遭陌生女子以手肘攻擊，學生立即呼救，附近社區大樓保全隨即前來制服女子。校方接獲消息，與警方趕到場處理，學生脫困後受到驚嚇，馬上離開現場至學校求助，經學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家。

民進黨市議員余信憲也公布監視器影片還原當時，稱這名20多歲的年輕女子，一看到剛從國小校門走出的女學生，就突然上前攻擊，對她鎖喉、拖行，導致女學生被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子甚至還試圖將女學生甩到地上。「這不是意外，這是隨機、無預警的街頭暴力。」喊話市府，積極確實保護學生的安全。

▼國小緊急發給家長一封信。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

▲▼桃園隨機攻擊　女童遭「勒脖拖行」畫面曝！國小緊急發一封信。（圖／翻攝黃瓊慧、余信憲臉書）

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園隨機攻擊女童國小黃瓊慧余信憲

