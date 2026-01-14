欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

▲桃園市伍姓男子自2021年6月起至2023年7月止，乘機對鄰居身障女子不知抗拒下乘機猥褻胸部、指侵得逞，事後給予50元至500元不等之金額，被社工發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市伍姓男子見鄰家身障女子年幼可欺，自2021年6月起至2023年7月止，乘其不懂抗拒下徒手撫摸胸部等方式猥褻，甚至對其指侵得逞，女子事後向社工透露，社工立即帶女子報警處理；桃園地院審理時，被告否認犯行，辯稱不知道女子有身障問題，事後賠償10萬元獲得家長原諒。但法官審酌，少女並未原諒被告，和解時不斷哭泣等情，審結依乘機性交罪共2罪、乘機猥褻罪共計18罪，應執行有期徒刑7年6月，還可上訴。

檢警調查，伍姓男子與被害女子為鄰居關係，女子就讀國小時搬至桃園市某區住處樓上時即認識女子，伍男因而知悉女子有輕度智能障礙，日常生活之理解、反應及處理能力均與正常人有別，竟於2021年6月起至2023年7月間，在伍男住處，見女子沒錢吃飯、就醫向其求助時，利用女子心智缺陷或不知抗拒狀態下，徒手撫摸其胸部、下體，或以口舔其胸部等方式猥褻，甚至對其指侵，事後給予女子50至500元不等之金額，對女子為乘機猥褻得逞共計18次，指侵得逞共計2次。

女子事後告輔導社工，社工帶女子報警處理，警方循線查戶伍男到案始獲上情，案經八德警分局向桃園地檢署移送偵辦；桃檢偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告坦承曾對女子指侵2次，另撫摸其胸部、以嘴親吻胸部之方式對其為猥褻行為3次，但否認有何乘機性交及乘機猥褻之犯行，辯稱「不知道女子有身心障礙，也沒對其有妨害性自主犯行達20次」等語，知道她傻傻的，摸她時並未拒絕，只知道她不夠精明等語；其辯護人亦辯護指稱，女子僅為輕度智能障礙，從外表以及行為舉止，無法判斷其心智障礙狀況，且被告對女子為性交、猥褻次數沒清楚記憶，未能理解詢問問題等語；此外，被告已與女子之父親語女子達成和解，支付和解金額10萬元，法官應審酌被告犯後態度，給予被告較輕刑度。

被害女子則陳述，有向被告說我是小天使，被告詢問小天使是什麼意思，女子回稱，小天使就是身心障礙的意思，我去被告家中時，有向被告說我是有身心障礙的人等語，法官認為，顯見被告明確知悉女子為身心障礙者，被告與辯護人辯詞不予採信。

法官審酌，被告明知女子之心智發展顯與常人有異，為滿足私慾，利用其不知抗拒之心智缺陷，以金錢誘惑為本案犯行，侵害女性自主決定權甚深，對社會弱勢女子造成心理莫大傷害，且犯後始終飾詞否認知悉女子有心智缺陷情形，辯稱其與常人無異，難認有何悔意；被告聲稱與女子達成和解，有和解書可參，觀察和解書記載，雖有女子與父親簽名，但女子在院方審理證稱簽立和解書是因父親想原諒被告，但其並未原諒被告，希望檢察官追究本案，過程中還有哭泣之情，堪認被告並未取得女子之諒解。

法官審結，被告依乘機性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年6月，又犯乘機猥褻罪，共18罪，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑7年6月，本案仍可上訴。

