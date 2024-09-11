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謝沛勳獲救首發聲！盼儘快回到飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事，所幸及時彈跳墜海獲救，由於謝是桃園人，桃園市政府民政局副局長藍品畯今天前往台中市童綜合醫院慰問，並致贈慰問金。（圖／桃市府民政局提供）

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事，所幸及時彈射墜海獲救，由於謝是桃園人，桃園市政府民政局副局長藍品畯今天前往台中童綜合醫院慰問，並致贈慰問金。（圖／桃市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

空軍幻象戰機昨（10）日晚間在新竹外海進行夜航訓練時疑似失去動力，上尉飛官謝沛勳及時彈射逃生獲救，被送往台中市童綜合醫院檢查治療。由於謝沛勳戶籍在桃園市，桃園市政府民政局對此高度關切，民政局副局長藍品畯今天上午代表市長張善政前往慰問。謝沛勳表示，目前狀況恢復良好，希望趕快養好身體，回到最愛的飛行崗位，繼續保家衛國、守護台灣天空。

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事，桃園市政府民政局副局長藍品畯等人今天前往醫院慰問。（圖／桃市府民政局提供）

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事，桃園市政府民政局副局長藍品畯等人今天前往醫院慰問。（圖／桃市府民政局提供）

幻象飛官謝沛勳經過一晚休養，今天上午在病床上恢復良好，妻小都緊緊陪在身旁，謝沛勳說，身上僅有部分擦挫傷。回想起意外發生瞬間仍餘悸猶存，但不會放棄最愛的飛行工作。

謝沛勳妻子指出，雖然很心疼丈夫，但身為飛行員的牽手，還是會尊重先生的選擇與決定。謝沛勳岳母也抽空探望說，自己二個兒子也是軍人，很瞭解軍人保家衛國的辛苦，飛行工作具一定危險性，但家人都很支持，會當女婿最大的後盾。

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事後獲救，桃園市政府民政局副局長藍品畯今天前往童綜合醫院探視慰問，並與妻小、岳母合影，祝福早日康復。（圖／桃市府民政局提供）

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事後獲救，桃園市政府民政局副局長藍品畯今天前往童綜合醫院探視慰問，並與妻小（左二）、岳母（右）合影，祝福早日康復。（圖／桃市府民政局提供）

謝沛勳畢業於空軍官校105年班，飛行總時數710小時，現服役於空軍第二聯隊，桃園市長張善政在訪美期間得知謝沛勳獲救消息，隨即指示啟動相關服務措施，並立即與謝沛勳家人取得聯繫了解需求。民政局副局長藍品畯獲得指示後今天一早趕往台中市童綜合醫院探視，代表市長張善政發送慰問金及水果禮盒，表達桃園市府關心支持，希望謝沛勳能安心養傷，並祝福早日康復。

謝沛勳強調，感謝桃園市政府及所有關心他們的朋友，讓他和家人感受到來自社會各界的支持與關懷，在這艱難時刻倍感溫暖，他會好好照顧身體，希望趕快養好身體，回到最愛的飛行崗位，繼續保家衛國、守護台灣天空。

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