iPhone 16發表前夕　彭博專欄作家列這些原因：難掀換機潮

▲葛曼斷言，iPhone換機潮可能要明年才會出現。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果（Apple）2024秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1時登場，新一代手機iPhone 16即將亮相，果粉也正在觀望是否要趁這次的機會更換新機。不過彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）斷言，今年恐怕難以出現iPhone換機的超級週期（super cycle），給出多項理由與疑慮，並看好明年的iPhone 17系列手機。

彭博報導，蘋果近日已經決定延後推出個人智慧系統Apple Intelligence多項功能，這代表蘋果在AI方面的推動仍需要時間才能取得成效。不過部分分析師仍希望蘋果能藉由AI功能開啟換機超級週期，原因是消費者對於AI感到興奮，許多人已經等待多年要買新iPhone。

不過葛曼並不認為今年會出現換機超級週期。首先，宏觀經濟因素是原因之一，中國智慧型手機市場依舊疲軟，世界各地其他消費者也都在精打細算。接著，更大的問題歸咎於技術本身，新款iPhone看起來與去年機型幾乎相同，雖然有一些小幅升級，包括鏡頭與其他功能，但卻沒有足以吸引消費者換機的重大改變。

最後，Apple Intelligence將成為這次秋季發表會重要一環，但消費者想要擁有最棒功能還必須要等等。葛曼點出以下3個疑慮：

1.初期版本不支援AI聊天機器人ChatGPT。

2.Apple Intelligence暫時不會在歐盟推出，包括義大利、法國等主要市場。另個重要海外市場中國大陸也尚未就緒。

3.儘管AI對於科技愛好者來說是個令人興奮的新領域，但絕大多數消費者並不熟悉，許多人不明白為何需要Apple Intelligence功能，蘋果需要花費數月說明這項技術的好處。

葛曼透露，即便一切發展順利，Apple Intelligence的推出也會相當緩慢，在新機上市初期不會有這些功能，將作為iOS 18.1軟體更新一部分推出。此外，語音助理Siri新功能要等到明年，圖像生成功能原本規劃在iOS 18.1推出，現在延後至iOS 18.2更新才會有，時間點落在12月。

葛曼說，等到2025年秋季下一代iPhone新機發表會的時候，蘋果會處於更加有利的地位，推出全新外觀設計，Apple Intelligence更加完善，別相信iPhone 16超級週期的炒作，但看好明年的iPhone 17。