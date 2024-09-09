明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」　估最低2萬5入手

▲果粉都很期待新機上市。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16將在明（10日）亮相，這支新寵上市後，會有4機款將停產，而果粉最期待的價格部分，根據研究機構「TrendForce」分析，iPhone16預計售價799美元起跳，換算新台幣約2萬5267元，另依循往例推斷，9月20就會正式發售。

蘋果首支AI機款iPhone 16將在台灣時間10日凌晨1時登場，發布會主題為「閃耀時刻」，和以往一樣，將推出4款新機型，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，前兩款將搭載全新的A18晶片，記憶體從6GB升級到8GB，有助於支援AI和其他功能。Pro和Pro Max則搭載性能更強的A18 Pro晶片，具有增強的神經引擎，針對AI優化，並配備8GB記憶體。

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根據TrendForce指出，價格分別為799美元起跳（約台幣2萬5267元起）、899美元起（約台幣2萬8834元起）、1099美金起跳（約台幣3萬5249元起），以及1199美金起（約台幣3萬8456元起）。

▲新機最低2萬5267元就可入手。（圖／ETtoday新聞雲製表）



新機容量部分，iPhone 16、iPhone 16 Plus兩者儲存容量都是128GB起跳；iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max儲存容量最低為256GB。

此外，根據《9to5mac》報導，等iPhone 16推出後，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 13皆會停產，僅留下iPhone 14、iPhone 15與iPhone 15 Plus繼續「降價販售」。

而果粉也期待新色推出，Pro系列可能推出「沙漠鈦金色」，一般版則以黃色取代白色，並有新款綠色、粉色、藍色可選。

最後，除了AI之外，被視為iPhone 16 系列最大賣點，就是機身「右側將新增一顆電容式按鍵」，原理類似單眼相機的快門鍵，可用於拍照與錄影。