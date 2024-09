以為是iPhone！遊客在迦納被逼買手機　外殼一扯驚人畫面曝光

▲小販兜售iPhone假貨,黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

非洲國家迦納城市庫馬西(Kumasi)街頭小販被抓包兜售「假iPhone」,依據影片,一名遊客被多名商販包圍推薦購買商品,對方還拿出一支黑色iPhone給他檢查,沒想到才拿一陣子,就發現手機一角似乎有問題,一掰開才發現,黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。

每日星報報導,當地市場ADUM PZ出現假貨商販的狀況並不少見,一名遊客被多名小販纏上,在眾人給出多件商品大力推薦之際,遊客把注意力集中在黑色iPhone上。

Adum PZ boys left a Chinese man sweating and fuming on the streets of Kumasi after selling him a well-crafted tile as a brand-new phone. pic.twitter.com/fEGQVyMCgq