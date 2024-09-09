以為是iPhone！遊客在迦納被逼買手機　外殼一扯驚人畫面曝光

▲小販兜售iPhone假貨，黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家迦納城市庫馬西（Kumasi）街頭小販被抓包兜售「假iPhone」，依據影片，一名遊客被多名商販包圍推薦購買商品，對方還拿出一支黑色iPhone給他檢查，沒想到才拿一陣子，就發現手機一角似乎有問題，一掰開才發現，黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。

每日星報報導，當地市場ADUM PZ出現假貨商販的狀況並不少見，一名遊客被多名小販纏上，在眾人給出多件商品大力推薦之際，遊客把注意力集中在黑色iPhone上。

Adum PZ boys left a Chinese man sweating and fuming on the streets of Kumasi after selling him a well-crafted tile as a brand-new phone. pic.twitter.com/fEGQVyMCgq — EDHUB (@eddie_wrt) September 8, 2024

然而當遊客拿著手機時，卻發現手機一角似乎可以掀起來，小販立刻伸手想把手機搶回來，在兩人爭搶拉扯之際，黑色外殼裡面的灰色磚瓦露出來。最終街頭小販成功把手機從遊客手中搶回來，遊客則是揮手示意離開現場。

報導並未提及這起事件發生的確切時間點，但相關影片在社群平台X上流傳，還稱這名遊客是中國人。不少網友看過影片後，有人覺得搞笑、有人表示同情。

類似的買賣騙局今年4月就曾發生過，一名年輕人想要換掉舊手機，就來到ADUM PZ市場買新手機，沒想到小販兜售的是假貨，把年輕人的舊手機與錢騙走，且拒絕歸還。