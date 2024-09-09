　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為是iPhone！遊客在迦納被逼買手機　外殼一扯驚人畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲小販兜售iPhone假貨，黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家迦納城市庫馬西（Kumasi）街頭小販被抓包兜售「假iPhone」，依據影片，一名遊客被多名商販包圍推薦購買商品，對方還拿出一支黑色iPhone給他檢查，沒想到才拿一陣子，就發現手機一角似乎有問題，一掰開才發現，黑色外殼裡面裝的是灰色磚瓦。

每日星報報導，當地市場ADUM PZ出現假貨商販的狀況並不少見，一名遊客被多名小販纏上，在眾人給出多件商品大力推薦之際，遊客把注意力集中在黑色iPhone上。

然而當遊客拿著手機時，卻發現手機一角似乎可以掀起來，小販立刻伸手想把手機搶回來，在兩人爭搶拉扯之際，黑色外殼裡面的灰色磚瓦露出來。最終街頭小販成功把手機從遊客手中搶回來，遊客則是揮手示意離開現場。

報導並未提及這起事件發生的確切時間點，但相關影片在社群平台X上流傳，還稱這名遊客是中國人。不少網友看過影片後，有人覺得搞笑、有人表示同情。

類似的買賣騙局今年4月就曾發生過，一名年輕人想要換掉舊手機，就來到ADUM PZ市場買新手機，沒想到小販兜售的是假貨，把年輕人的舊手機與錢騙走，且拒絕歸還。

ET快訊
直言柯文哲全身而退將直取2028！　黃暐瀚：若犯罪民眾黨也將
快訊／見2歲兒遺體　媽媽跪地痛哭
柯文哲遭羈押「小草更團結」！他預言結局：受傷的是民進黨
8車私闖管制區！父子雙亡　當地居民：要看水量別硬走
北市刑大組長抱妹喝花酒　畫面全曝光
快訊／2歲兒找到了！　卡在柵欄上
見柯文哲遭遇！讓他PTSD復發喘不過氣　陳水扁：痛苦吞滿腹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新人剛辦完婚禮就吵架　新郎暴怒「開車輾死伴郎」新娘也在車上

小泉進次郎高調宣布拼首相大位　混血主播妻秒「劃清界線」

金牌飛了！打破帕運標槍紀錄　選手2慶祝動作「連吞黃牌」判失格

宏都拉斯總統姻親涉與毒販談錢　面臨下台呼聲

以為是iPhone！遊客在迦納被逼買手機　外殼一扯驚人畫面曝光

84歲女救寵物犬和鱷魚搏鬥　「腿被咬下一大塊肉」爆血送醫

領跑員險摔跤！女選手「扶他一把」遭判違規　痛失帕奧獎牌

一家4人活埋亡！摩羯襲越南爆多起山崩　男失去妻女孫子倖存

兵庫縣知事「職場霸凌」否認施壓下屬　縣議會多黨研擬要求請辭

才送託兒所5天！8月嬰遭惡師枕頭捂臉　臉部發藍「口鼻流血」慘死

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

新人剛辦完婚禮就吵架　新郎暴怒「開車輾死伴郎」新娘也在車上

小泉進次郎高調宣布拼首相大位　混血主播妻秒「劃清界線」

金牌飛了！打破帕運標槍紀錄　選手2慶祝動作「連吞黃牌」判失格

宏都拉斯總統姻親涉與毒販談錢　面臨下台呼聲

以為是iPhone！遊客在迦納被逼買手機　外殼一扯驚人畫面曝光

84歲女救寵物犬和鱷魚搏鬥　「腿被咬下一大塊肉」爆血送醫

領跑員險摔跤！女選手「扶他一把」遭判違規　痛失帕奧獎牌

一家4人活埋亡！摩羯襲越南爆多起山崩　男失去妻女孫子倖存

兵庫縣知事「職場霸凌」否認施壓下屬　縣議會多黨研擬要求請辭

才送託兒所5天！8月嬰遭惡師枕頭捂臉　臉部發藍「口鼻流血」慘死

快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

馬斯克也瘋《黑神話：悟空》！曬自己AI換臉照直呼「好眼熟」

代表馬英九挺柯文哲　蕭旭岑喊藍白團結：保持沈默下個就輪到你

平均日增9人↑　快時尚、潮牌咖啡廳進駐北屯機捷特區

初戀1句話「讓她大暈船」！陳子玄：要生5個小孩 結果被分手原因瞎爆

魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」　估最低2萬5入手

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

新人剛辦完婚禮就吵架　新郎暴怒「開車輾死伴郎」新娘也在車上

柯文哲自比台灣曼德拉　他轟：這樣的比喻不倫不類

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

富士山異常事態！開山9人罹難

人行道石磚竟是魚化石　比恐龍還早1.4億年

賣手機刪資料床戰片仍外流　專家教1招自保

1兆美元富豪潛力股　馬斯克黃仁勳上榜

韓女踩腿推機「滑手機」　遭40kg槓片重砸臉

飛機餐太難吃？空姐推帶「1物」登機可飽腹

完婚幾小時溜去找小三　新郎偷情路上遭射殺亡

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　腫成豬頭

男曠工多日　警破門驚見他遭女友大卸15塊

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

在公園玩意外摔下！6歲女童遭鞦韆爆頭慘死

伊拉克防長：美國同意打擊伊斯蘭國聯軍分階段撤離

更多熱門

相關新聞

iPhone 16最大賣點揭！開啟歷史升級週期

iPhone 16最大賣點揭！開啟歷史升級週期

蘋果（Apple）2024秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1時登場，發布會主題為「閃耀時刻」，這次推出的新品以iPhone 16系列、新一代Apple Watch以及新款AirPods為主，外界並關注蘋果AI（Apple Intelligence）的升級，並揭曉這次iPhone的「最大賣點」是一顆鍵。有分析師認為，iPhone 16系列將在AI需求背景下，開啟蘋果史上最大的升級週期。

iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

iPhone 16系列將採A18處理器　定價有望與前一代持平

iPhone 16系列將採A18處理器　定價有望與前一代持平

台版《地面師》　女嫁亡者騙上億

台版《地面師》　女嫁亡者騙上億

關鍵字：

詐騙iPhone假貨非洲小販

讀者迴響

熱門新聞

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

可能有颱風！　今下最大地區曝

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

破萬小草挺柯文哲　矢板明夫揭「這些人」仍占多數

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面