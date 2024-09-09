問ChatGPT「教育部長是怎樣的人？」　鄭英耀：第一段全錯

▲教育部舉辦中小學校長數位學習領導工作坊。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部長鄭英耀今出席中小學校長數位學習領導實務工作坊指出， ChatGPT可以快速處理巨量演算資訊，令人瞠目結舌，但他曾對ChatGPT3.0下指令問：「教育部長鄭英耀是什麼樣的人？」結果第一段全錯，甚至提到他曾擔任過台大副校長的錯誤資訊。他強調創新學習是好事，但核心價值仍是學生的學習品質。

因應AI發展趨勢，教育部委託國家教育研究院辦理「中小學校長數位領導指引研發及中小學數位學習領導實務工作坊辦理計畫」，發表中小學校長數位領導指引，提供地方政府、學校與教師規劃與執行數位教學參考。

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鄭英耀今出席首場工作坊致詞指出，生成式AI可以短時間快速處理巨量演算資訊，讓人瞠目結舌，不到兩年時間，ChatGPT已發展到4.0版本，資訊科技所帶來的發明，會改變生活方式跟學習，學校的校務治理、學生學習也要與時俱進。

鄭英耀指出，自己手機也安裝了ChatGPT3.0版，上周因為好奇就下了一個指令：「教育部長鄭英耀到底是什麼樣的人」，結果洋洋灑灑出來一大篇，但第一段資訊完全錯誤，還提到他是台大副校長的錯誤資訊，整篇資訊可以不到兩秒鐘翻譯成英文、甚至改為文言文。AI已經走在前面，如何在數位學習中，提升學生的學習品質才是關鍵。

鄭英耀說，早在2002年台灣發布創造力教育白皮書，20年來核心價值概念始終如一，不管科技如何創新，所有改變必須是讓校長校務治理更有效能，支撐老師的教和學生的學，老師所有的改變都是為了提升教學品質，讓學生更有效率的學習及具有更好的科技素養。

為使中小學校長與社會大眾了解數位學習的重要性，國家教育研究院今舉行「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，邀請超過百位的全國中小學校長與會，共同了解數位學習領導的指引內容與相關實務經驗，促進全國教育數位轉型。