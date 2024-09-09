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iPhone 16還沒亮相「手機殼卻能預購了」　網點出1狀況：一堆翻車

▲▼ 。（圖／翻攝自devilcase官網）

▲手機殼已經開放預購。（圖／翻攝自Devilcase官網）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果（Apple）2024秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1時登場，許多果粉都對「iPhone 16系列」抱有很大的期待。近日就有網友留意到，有手機殼品牌已經開賣iPhone 16系列的手機殼了！貼文曝光後，也掀起網友討論。

有網友在PTT的iOS板上，以「XXX已經開始在賣iPhone 16系列的手機（殼）」為標題發文，提到他的社群平台突然跳出某手機殼品牌的廣告，想不到現在居然已經開放預購iPhone 16系列的手機殼了，但是iPhone 16系列都還沒發表上市，這手機殼做得準嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「15就有提早賣了，配件廠都會提早拿到模型」、「我剛剛在捷運站的手機配件店看到已經寫iPhone 16區了」、「手機殼廠本來就會提早拿到模型機開模」、「當然準啊，不然模具不用錢嗎」、「還好吧，我也想拿到手機馬上就有手機殼跟膜可以用」。

不過也有網友表示，「顏色不一定準 」、「我是不敢賭，今年要幫家人換手機，等開賣再買殼就好」。更有網友指出，「去年好幾家因為動作按鈕就翻車了」、「去年因為改靜音鍵，一堆手機殼廠翻車」、「去年靜音鍵笑死，還有人護航沒差」、「去年靜音鍵真的是堪稱經典」。

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