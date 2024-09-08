高雄怕到了！「容積率1142％」急轉彎　郭正亮：為何這不是圖利

記者邱晟軒／綜合報導

高雄國賓飯店危老重建案容積率達到1142%，高雄市府先前聲稱一切合法，但在民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押後，市府態度大轉彎，宣布重新評估該案，並將找第三方鑑定。前立委郭正亮對此表示，高雄市長陳其邁突然改口，是因為「怕到了」。他更質疑，為何這樣的變化不算圖利？

「陳其邁今天怕到了！宣布高雄國賓重新評估」郭正亮近日在政論節目《盧秀芳辣晚報》上針對此案表示，高雄國賓飯店是運氣好，因為尚需經過環評程序，尚未真正進入執行階段，但容積率已經通過。他質疑，為什麼高雄國賓容積率能夠達到1142％？

郭正亮進一步指出，2020年經鑑定時，高雄國賓飯店的危險係數只有30％，未達法定標準的45%。然而，在短短不到兩年內，2022年的結構安全評估報告卻顯示R值從不到30飆升至65.71，進而通過危老建築的門檻。他質疑這樣的變化，「為什麼不是圖利？」

▲高雄國賓飯店危老重建案容積率1142%！市府宣布重新評估該案 。（圖／記者張雅雲攝）

對於陳其邁解釋，高雄國賓飯店前後兩次鑑定報告的「學理方式不同」，因此市府決定委託第三方進行重新鑑定，再根據結果進行評估。羅智強也在臉書發文表示質疑，根據《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，高雄國賓應每兩年進行一次耐震能力評估申報，如果過去都符合安全標準，為何短短兩年內突然變成危老建築？高雄市政府快速核准危老重建獎勵的背後是否存在不透明的操作？

羅智強批評，若不是因為京華城案引發外界對高雄國賓案的質疑，陳其邁是否還會改口，要求重新鑑定？他指出，台灣現有30年以上老屋約有500萬戶，許多老舊住宅的都更計畫難以推動，許多民宅甚至連一坪換一坪都換不到，而高雄國賓卻能輕易獲得高額的容積獎勵，讓那些渴望都更的民眾心中難以平衡。

最後，羅智強也提出質疑，北檢大規模調查京華城案，然而對於高雄國賓案的疑雲，高雄地檢署卻毫無動靜，甚至連形式上的調查都不願進行，讓人懷疑，是否「暖男」成為了司法不可觸碰的禁區？

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

針對外界疑慮，高雄市政府工務局表示，國賓經內政部認可專業機構評估及審查，並依全國一致危老標準給予容積，但有鑒於本案涉及公共安全，工務局決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估。

此外，市府於5日舉行「高雄市政府環境影響評估審查委員會第80次會議」，對「國賓飯店拆除新建案」的環境影響說明書進行審查。會議中，除了依法讓民眾登記旁聽、發言外，還通過線上直播的方式公開整個審議過程，確保程序公開透明。

歷經1個半小時討論，環評委員決議環評未通過。會中委員指出，國賓新建案因鄰近愛河，應加強地下水觀測自動化及模式模擬，另因地質具不連續性，也須充實地質報告及鄰房安全措施；再者，因開發量體大，應加強交通衝擊、停車及車輛出入口規劃。開發單位需依委員意見補充修正後，再送大會審議。

● 未經判決確定，應視為無罪