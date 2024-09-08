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沒空管《拳上2024》！館長吼「老子現在要救人」　網愣：要劫獄嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長喊「我現在要救人，沒空管其他事情」。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，遭北院裁定羈押禁見，有週刊報導他收取了威京集團主席沈慶京1500萬元，震驚各界。然而，有網友在館長直播中提到，統神與蹦闆出演《拳上2024》，請他評論一下，館長大喊「老子現在沒空，我現在要救人啊！」還貼出今（8）晚活動的資訊，呼籲大家一起把柯文哲救出來。

館長日前在YouTube直播，有網友在留言區提到拳上，館長直接大吼「我現在沒空，我現在心裡完全沒空去理其他的事情，各位網路上的好朋友，各位網紅們，等老子把人救出來再來煩我，打打打，煩不煩阿」、「交給網路的各位，老子現在沒空，我現在要救人啊！我現在犧牲掉我賺錢的時間，我在救人啊！」

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貼文掀起網友討論，「要去劫台北看守所嗎？我等著看」、「支持阿館，一通電話一百萬人」、「館長要開直升機接阿北了嗎」、「支持救人過程全程直播」、「小宇（館長助理），把我那最大的攻城鎚抬出來」、「笑死，這是要劫法場了嗎」、「一起被關進去的機率會比較大」、「這是劫獄預告嗎」、「是要劫獄嗎」。

其中，有網友提到，館長講的可能是8日晚上的活動，「他是說星期天去聽演講救阿北」。對此，館長事後也在YouTube社群貼出8日的活動，「集結！為台灣的司法正義站出來」，原本館長在貼文寫道「請大家一起來把柯文哲主席救回來」，隨後又改成「走起」。

該篇貼文超過2萬名網友點讚，留言數超過2千則，「不光是為了柯文哲，更多的是為了台灣的未來」、「今天真的不只是為了阿北，當司法已經不值得尊重，人民就應該站出來」、「館長是民眾黨最後的希望，所以阿北除了謝謝還是謝謝」、「感謝館長，我一定到場，不只是守護民眾黨，更是守護台灣人的未來」、「走吧！國家還是得靠自己救！」

※未經判決確定，應視為無罪。

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