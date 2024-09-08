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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今晚集結濟南路聲援柯文哲　邀藍參加？黃國昌：會有非常多各界好友

▲▼ 民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北院裁定羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨6日宣布要召集民眾抗議司法濫權，第一站是8日晚間在立法院群賢樓外。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌8日舉辦行前記者會，被問到會不會邀請國民黨與會？黃國昌僅說，今晚會有非常多各界好友參與，身份不僅限於民眾黨黨公職。

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，召集人黃國昌、秘書長周榆修、立委張啟楷與林國成、中評會主委李偉華、台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人與會。黃國昌說明，民眾黨今晚在台北市濟南路發起集結，為台灣司法正義站出來活動，民眾黨上下一心共同參與，「今晚只是起點，絕對不是終點。」

而身為「地主」的張志豪也呼籲，所有支持者要冷靜以對，因為聽說會有人冒用支持者身份在現場擾亂，若大家遇到挑釁行為，得保持冷靜、不要被挑釁，立刻跟工作人員或警察回報，「千萬不要中他們的伎，我們今天要聽『阿北』（柯文哲）的話，認真活好每一天，把生活過好，就是對『阿北』的另一種支持跟鼓勵」。

被問到會不會邀請國民黨今日晚會，以及預估到場人數為何？黃國昌回應，今晚活動有非常多各界好友都會參與，身份不只限於民眾黨黨公職，相信今晚會看到各界好友，不僅聲援柯文哲捍衛自己清白，也會支持民眾黨要求恢復台灣司法正義、公平正義的呼聲。

黃國昌提及，民眾黨辦活動絕對不會預估人數，今天是第一站，之後在全國各地還有更多活動，目前收到的反應非常踴躍。

張啟楷也說，針對國民黨人士一事，先謝謝很多國民黨的人為了社會公平正義幫忙發聲，包括立委羅智強、謝龍介、徐巧芯、王鴻薇等，有太多國民黨立委跟黨公職都講話，也謝謝國民黨主席朱立倫認為程序跟司法要正義，但還是有少數藍營人士如市議員鍾小平等造謠，被民眾黨按鈴控告。

▲▼ 民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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