林昭印拍桌要小草上街　周榆修緩頰喊不好意思：太心急但沒惡意

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，但民眾黨組織部副主任林昭印日前怒嗆小草不願出門，引發正反評價，前秘書長謝立功還喊話支持者別像義和團。民眾黨秘書長周榆修8日替林昭印緩頰，認為對方可能有些心急，但沒有「歹意（惡意）」。

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，召集人黃國昌、秘書長周榆修、立委張啟楷與林國成、中評會主委李偉華、台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人與會，宣布今晚6時30分在立法院旁的濟南路集結。

針對謝立功昨向小草喊話理性看待司法程序，別像義和團一樣喊「司法不公」？陳琬惠回應，有聽到謝立功的建議，小草絕對不是義和團，而民眾黨溝通管道非常暢通，現階段就是團結一心，「也謝謝謝立功，任何意見都可保持暢通，LINE都有通」。

周榆修也說，深深感謝全國各地支持者自發性的用合情、合理、合法方式到台北，有關林昭印的部分，自己有從頭到尾看過網路上直播片段，一級主管同仁都很辛苦，唯一要跟大家說聲不好意思，林昭印可能有一點心急，這些過程造成大家覺得太心急，跟大家講聲「不好意思」，不過林沒有「歹意（惡意）」。

▼周榆修。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾黨組織部副主任林昭印拍桌嗆小草。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）