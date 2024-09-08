轟北檢粗糙辦案、押人取供　郭正亮曝美日友人質疑：怎麼能羈押柯文哲

▲檢調偵辦京華城案，北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭裁定羈押禁見，移送土城看守所，民眾黨宣布將召集民眾抗議司法濫權。對此，前立委郭正亮5日表示，北檢55路搜索，卻找不到金流對價關係，一些美日朋友都問「台灣在幹嘛，怎麼可以羈押」？所以外界質疑台灣怎麼可以這樣做？現在已經不是支不支持柯文哲的問題，而是北檢粗糙辦案、押人取供，「我們要這樣的司法嗎」。他也強調，如果找到柯文哲收賄「我就在節目公開罵他」！

郭正亮於節目《亮話天下》表示，各位小草、支持柯文哲的朋友，不要喪志，北院羈押是用「貪污治罪條例第6條」，理由就像「北檢理不出頭緒，犯罪輪廓將浮現，但還查不出所以然」，因此不能放柯文哲出去，怕出去可能妨礙查清案情，但目前並沒有查到金流。

郭正亮表示，羈押到最後是不是一定有罪？還不一定，接下來要看如何起訴。因為鄭文燦7月11日遭羈押，到了8月27才被起訴，總共過了46天，一起訴就等於判了死刑，才恍然大悟有這麼多罪證。

郭正亮指出，但柯文哲現在已經被搜查到一個程度，北檢55路搜索，卻還找不到柯文哲金流，更沒有對價關係。自己的一些日本、美國朋友都在問「台灣在幹嘛，調查第三大政黨主席，找不到金流、對價關係，怎麼可以羈押」？

郭正亮認為，當時AIT也有出來講話，他們無法理解，怎麼可以這樣羈押人？在美國絕不可能。沒有查到對價關係、沒有查到金流，這不就是中國古代的「押人取供」？沒有物證，只好先押人，押到哪個嫌疑犯受不了，講出真話。

另外，郭正亮透露，沈慶京被北檢問「最後一個月匯款4500萬給應曉薇，是什麼錢」，大家知道沈慶京說了什麼？他說「這是慈善捐款」，這個答案北檢當然聽不下去，卻又無法找到金流與對價關係。

郭正亮說，最近也有人去查柯文哲與彭振聲的帳戶，發現柯在選舉補助款7300萬拿到之前，帳戶還少了136萬，而彭振聲卻多了2400萬，北檢依舊找不到是不是跟京華城有關。

郭正亮認為，所以外界會質疑，台灣怎麼可以這樣做？賴清德不是聲稱民主台灣？但這樣的辦案方式，看不出是民主國家，北檢還是如此倉促出手。

最後，郭正亮強調，現在已經不是支不支持柯文哲的問題，而是「天下第一檢」的北檢如此粗糙辦案、押人取供，大家會認為「我們要這樣的司法嗎」，這才是真正的問題。他也認同，黃國昌所說「今天如果不出來抗議，下一個可能就是你」，例如鄭文燦真的找到500萬收賄，人贓俱獲，就沒什麼好同情的，所以如果找到柯文哲收賄「我就在節目公開罵他」！

★未經判決確定，應視為無罪

▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）