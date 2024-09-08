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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲曾說會給黨交代！周榆修否認：都沒跟我講　還會跟外界講？

▲▼ 民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北院裁定羈押禁見，民眾黨陷入群龍無首狀態，目前成立緊急應變小組擴大決策圈應對，暫時不觸碰最敏感「代理黨主席」議題；但7日傳出柯文哲在無保請回時向黨內聲稱，若又進去會給黨一個「交代」，被解讀是辭黨主席。對此，民眾黨秘書長周榆修否認此消息，強調「都沒跟我講，難道會跟外界講嗎？」

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，召集人黃國昌、秘書長周榆修、立委張啟楷與林國成、中評會主委李偉華、台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人與會。

針對有媒體報導指出，柯文哲無保請回時曾向黨內表示，若又進去會給黨內一個「交代」，有民眾黨人士解讀，是指律師接見時有機會提辭黨主席？黃國昌指出，此題目可能是引述一個毫無事實基礎的報導，讓人不知道如何回應。

黃國昌強調，柯文哲對他唯一清楚的交代，就是要所有支持者好好過生活、認真工作，黨內所有黨公職在自己工作崗位上發揮最強戰力，回應支持者期待、台灣社會對於民眾黨的託付。

周榆修也直言，「沒有這個交代！我不曉得這個訊息從哪裡來？都沒跟我講，難道會跟外界講嗎？」

▲▼ 民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站行前記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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