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「韓國檢方完蛋了」第一夫人收名牌包獲不起訴建議　韓檢遭批

▲▼尹錫悅,金建希,名牌包。（圖／VCG）

▲金建希在尹錫悅就任總統後的2022年6月至9月間，收受韓裔美籍牧師崔在永所送的名牌包。（圖／VCG）

文／中央社

韓國第一夫人金建希因涉嫌收受名牌包等嫌疑遭檢方調查，但獲外部專家組成的搜查審議委員會建議不起訴。在野黨今天痛批檢方作秀，也有現職檢察官反彈，痛惜「韓國檢方完蛋了」。

韓國檢方6日召開外部專家組成的搜查審議委員會，經過約5小時審議後，對金建希違反請託禁止法、收受賄賂、濫用職權、湮滅證據、介紹受賄、違反律師法等6項罪嫌做出不起訴建議。檢方近期內可能就此建議，對此案做出不起訴處分。

韓聯社報導，調查組認為，現行法並無關於公職人員配偶收受財物的懲處規定，也無法認定金建希收受財物與總統尹錫悅的職務有關。但檢方並未公開這次選定的15名委員是否全部出席，以及決定是否起訴的表決比數為何。

金建希在尹錫悅就任總統後的2022年6月至9月間，收受韓裔美籍牧師崔在永（Abraham Choi）所送的名牌包及化妝品套裝、洋酒等，價格合計超過480萬韓元（約新台幣11萬7000元），涉嫌違反請託禁止法等。

崔在永去年曝光他以隱藏式攝影機拍下的會面送禮影片，金建希遭市民團體等提告，但檢方直到國會選舉結束後、今年5月2日才指示組成專門調查組，在4個月後做出無嫌疑結論。

▼金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

▲▼南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

調查組在搜查過程中，特例讓金建希在檢察廳大樓以外的地方接受訊問，引發爭議；檢察總長李沅䄷為確保公正性，將此案交由審議委員會判斷。

但這項作法仍未完全解決爭議。韓國最大在野黨共同民主黨今天批評，檢方只是為了讓金建希獲得「免死金牌」作秀，認為調查組主張公職人員配偶收受財物不須受罰的言論有違一般常識，指控尹錫悅政府任意操弄司法系統。

大田地方檢察廳部長檢察官（中階檢察官）林恩貞從擔任普通檢察官（韓國體制最低階檢察官）時期就經常透過社群網路鳴不平。林恩貞發文公開她寄給李沅䄷的郵件，指檢方並未給予金建希與崔在永等當事人同等發言機會，連公正的表象都沒能維持，「讓我覺得檢察官真的完了，眼前一片黑暗」。

踢爆金建希收受名牌包一事的崔在永6日也在大檢察廳（最高檢察署）外控訴，搜查審議委員會僅聽取金建希律師及檢方立場，他「無法同意這個結論」。

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