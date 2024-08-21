南韓第一夫人金建希收名牌包　檢方認定無犯罪嫌疑

▲旅美牧師崔在永2022年9月送金建希名牌包。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅妻子、第一夫人金建希因收受價值300萬韓元的迪奧名牌包遭調查，韓國法律界21日傳出消息，檢方認定金建希無犯罪嫌疑。辦案小組認為，旅美牧師崔在永2022年9月送金建希名牌包，與尹錫悅履行總統職務無關。

韓聯社報導，檢察總長李沅䄷（Lee One-seok）今年下令首爾中央地方檢察廳成立專案小組徹查，時隔數月至今，首爾中央地檢刑事1部近期已向地檢檢察長李昌洙進行彙報，稱金建希涉嫌非法收受崔在永給的名牌包與其他貴重禮物，並未構成違反反貪法（即《禁止接受不正當請托和財物法》）。

▲圖為金建希收受迪奧名牌包時的偷拍畫面，崔在永使用密錄式攝影機拍下會面過程。（圖／翻攝YouTube／Voice of Seoul News）

辦案小組認為，崔在永提供名牌包與尹錫悅總統職務無關，且當時崔在永曾要求金建希提供協助，包括前韓裔美國眾議員Jay Chang Joon Kim能夠安葬在國家公墓等請求，因此把名牌包視為個人之間表達感謝的禮物。

預計地檢檢察長李昌洙近期就會把相關結果呈報給檢察總長李沅䄷，時間點很有可能就是22日，這天為大檢察廳舉行週報會的日子。若大檢察廳召開調查審議委員會會議，聽取外部意見以求辦案公正，檢方結案尚需時日。至於崔在永則是計畫在23日以涉案嫌疑人的身分，提請大檢察廳召開調查審議委員會會議。

▼辦案小組認為，金建希收受名牌包，與尹錫悅履行總統職務無關。（圖／VCG）