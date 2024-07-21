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南韓第一夫人金建希收受迪奧名牌包　昨檢方傳喚徹夜調查12小時

▲▼尹錫悅,金建希,名牌包。（圖／VCG）

▲南韓第一夫人金建希因收受迪奧名牌包等案，20日凌晨接受檢方傳喚調查。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅妻子、第一夫人金建希4年前曾涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，去年底更因收受迪奧名牌包的事件而遭到在野黨炎上。對此，南韓檢方昨（20）日傳喚金建希，進行長達將近12個小時的調查，不過至目前為止並未公開調查結果。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾中央地方檢察廳反腐敗搜查（反貪腐）2部、刑事1部於20日下午1時30分傳喚金建希至「第三方地點」進行面對面偵訊，在經過11個半小時後，才於今（20）日凌晨1時20分結束。

檢方透露，該「第三方地點」為轄區內政府的保安相關單位廳舍，之所以會在該地點偵訊金建希，是因為先前雙方的協商結果，同時考量到維安與安全上的問題。據悉，先前金建希曾針對檢方傳喚吐露不滿，認為傳喚並不恰當。

報導指出，金建希曾經於2020年4月被舉發操弄Deutsch Motors股價獲利，涉嫌違反《資本市場法》，檢方曾經於文在寅政府時期的2021年12月、去年兩度向金建希寄送書面問答書，不過在調查上卻未能有所斬獲，此次面對面偵訊時的調查方向為，對於自己的銀行帳戶被使用於操弄股價上，金建希本人是否知情。

至於在收受迪奧名牌包事件，則是金建希和韓裔美籍牧師崔在永見面時，從對方收受價值300萬韓元的迪奧名牌包，然而崔在永卻使用密錄式攝影機拍下會面過程，該起事件於去年11月曝光，而這段密會影像也被網路媒體「首爾之聲」曝光，並於去年12月以違反《請託禁止法》和收受賄物等嫌疑進行舉發。

▲▼南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

▲金建希昔日收受迪奧名牌包時的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／Voice of Seoul News）

該起事件遭到共同民主黨等在野勢力炎上，種種原因導致執政黨國民力量在今年4月國會改選失利。今年5月，檢察總長李沅䄷指示成立專案調查小組，加快該案件的偵辦速度。

金建希方面解釋，收受崔在永牧師贈送的迪奧名牌包，單純是以禮物的形式收下，和職務並無關聯，且事後已指示職員返還名牌包，然而卻因為職員業務上的疏失，導致名牌包尚未歸還，至今仍堆放在倉庫保管。

針對此次偵訊，金建希的辯護律師崔志宇表示，「金女士如實接受傳喚調查」。

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