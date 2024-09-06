韓第一夫人收7萬迪奧名牌包　檢召開調查審議委員會

▲南韓第一夫人金建希2022年收受迪奧名牌包，價值300萬韓元（約新台幣7.2萬元）。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓大檢察廳調查審議委員會今（6）下午將召開會議討論是否起訴第一夫人金建希（Kim Keon Hee），進行最終審議，原因是她曾於2022年收受旅美牧師崔在永贈送的價值300萬韓元迪奧名牌包及其他貴重禮物。

韓聯社報導，整起案件至今已調查4個月，檢察官調查小組近期決定撤銷對金建希的貪污、賄賂等指控，認為她接受的這些禮物與尹錫悅總統職務無關，並不構成違反反貪法（《禁止接受不正當請托和財物法》）。檢察總長李沅䄷（Lee One-seok）後來表示，為了確保調查公正性，此案將提交調查審議委員會，聽取外部意見。

▲金建希昔日收受迪奧名牌包時的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／Voice of Seoul News）

15名外部專家組成的專門小組將於6日下午2時（台灣下午1時）針對金建希案件開會，負責調查的檢察機關小組將在這場會議進行相關說明，屆時金建希律師會出席辯護。

旅美牧師崔在永（Choi Jae-young）曾多次要求參加會議，但目前尚不清楚他是否會被允許出席。崔在永堅稱，贈送禮物給第一夫人金建希是希望換取行政方面的好處，或者協助安排會面。

審議委員會的會議結果將於6日晚間公布。依據大檢察廳規定，審議委員會的建議僅需尊重，並非必須遵守。