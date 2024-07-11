　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」　日本、南韓出席北約峰會

▲▼北約峰會晚宴,左起紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、南韓總統尹錫悅、金建希夫妻、澤倫斯基、歐倫娜（Olena Zelenska）夫妻、日本首相岸田文雄。。（圖／路透社）

▲左起紐西蘭總理盧克森、南韓總統尹錫悅、金建希夫妻、澤倫斯基、歐倫娜夫妻、日本首相岸田文雄。（圖／路透社）

文／中央社

北約逐步提高與印太連結，日本，南韓、澳洲、紐西蘭連續3年出席北約峰會。白宮今天宣布，北約和印太夥伴將深化合作以建立集體韌性，並啟動新旗艦計畫，聚焦對烏克蘭的支持及強化網路防禦合作。

北大西洋公約組織（NATO）峰會從昨天起在華府舉行3天，連串多邊、雙邊論壇中，關鍵字仍脫不了俄烏戰爭及中國。峰會邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4）與會，南韓總統尹錫悅明天將出席場邊論壇，談印太區域的優先事項。

根據白宮今天上午的聲明，北約及印太夥伴將與歐洲聯盟（EU）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）舉行會議，討論歐洲-大西洋及印太區域在安全面向深化的連結，包括俄羅斯與北韓之間令人憂心的軍事及經濟關係，以及北京對俄羅斯國防工業基礎的支持。

聲明指出，北約成員國與印太夥伴也將討論對烏克蘭的共同支持、印太夥伴對全球安全持續成長的貢獻，超越地理邊界的網路及假訊息挑戰，以及在面對全球挑戰時繼續合作以建立集體韌性。

白宮表示，北約成員國將與印太夥伴深化合作，啟動4項新旗艦計畫，分別聚焦對烏克蘭的支持、強化網路防禦合作、就假訊息挑戰交換資訊，及透過專家小組進行人工智慧研究。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）峰會。（圖／路透社）

▲北大西洋公約組織峰會晚宴。（圖／路透社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在峰會場邊論壇受訪時，再次以連結盟友的外交主軸，強調印太4國與會反映北約與印太所面臨的挑戰及工作領域相連。

他引述日本首相岸田文雄曾提到的「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，表示俄羅斯再次侵略烏克蘭時，日本、南韓、澳洲、紐西蘭站了出來。北約與印太合作夥伴齊聚，代表歐洲、亞洲和美國正打破不合作的隔離狀態，在因應俄羅斯，及以不同的方式應對中國方面更是如此。

布林肯接著拋出數據抨擊北京在俄羅斯對烏克蘭侵略上的援助。 「遺憾的是，我們看到中國雖然未向俄羅斯提供武器發動侵略，卻成為俄羅斯國防工業的主要貢獻者。」

他說，俄羅斯進口的工具機及微電子產品分別有70%及90%來自中國，這使俄國能維持對烏克蘭的侵略。一年半以來，俄羅斯大量充實軍武，包括戰車、飛彈及彈藥等，「這是由中國支持的國防工業產物」。

「中國不能兩者兼得」。布林肯重申，北京不能一邊宣稱支持和平、希望與歐洲關係更好，同時又支持自冷戰結束以來，歐洲安全所面臨最重大的威脅行為。

當主持人問布林肯是否同意美國應該全力因應中國挑戰，讓盟友處理「別的事務」時，布林肯沒有直接回答，而是說美國以國內、外兩種途徑因應中國，包括在國內投資及立法，確保美國微電子及晶片等領域保持領先地位，以及在國外深化夥伴之間應對中國的共識等。

ET快訊
南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局急令停業
今晚送肉粽「長達3小時」！　民眾罵翻：這要怎麼閃
4彈命中吳明達2人雙手雙腳！　神準槍手要孕妻幫找律師
獨／曾氣到斷絕關係！　林靖恩跟爸和好了
監視畫面曝！林靖恩大搖大擺拿走外送　訂餐哥一臉懵
快訊／史上最大約！　張育成合約總值9250萬
林士傑槍擊案重大突破！　口罩採到槍手DNA
快訊／張育成正式加盟富邦悍將！　披99號戰袍
快訊／怒轟「違規違法」！　綠委退席抗議

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」　日本、南韓出席北約峰會

北約宣布！　F-16戰機開始交付烏克蘭

F-22、飆風、颱風多款戰機　大規模空域6國軍演

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

王子連2天半夜「現身席惟倫家」　又爆熱戀..雙方公司回應

「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」　日本、南韓出席北約峰會

北約宣布！　F-16戰機開始交付烏克蘭

F-22、飆風、颱風多款戰機　大規模空域6國軍演

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

尤伯祥發言比回答時間長　黃國昌「有些疲憊」：主辦協辦裁判都同邊人

南港鵝肉店爆食物中毒　多人上吐下瀉「還送急診躺了兩天」

南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局急令停業

高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

心跳停才被注意！護理師目睹病人「死在醫療崩潰」嘆：原本可救活

周華健帥兒狂練澳洲腔！　周厚安剪「俐落短髮」操出巨肌造型曝光

大蛇絞殺綠繡眼「一口吞掉」　台中市區上演超寫實自然生態

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

經典不敗《UNO Party! Mania》擴充內容家機、PC 平台推出

40小時不睡狂賺錢！拚命運將險被騙220萬　台中警及時阻詐

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

軍武熱門新聞

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

艦長拔官！「海上基地艦」擱淺懲處

先鋒級運輸船「伯靈頓號」出發5國家

北約宣布！　F-16開始交付烏克蘭

大規模空域軍演　6國戰機亮相

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

環太軍演40艘軍艦集結！　航母卡爾文森號駛出珍珠港

今天的烏克蘭可能是明天的東亞

馬來西亞主力戰艦參與環太軍演

環太軍演重頭戲！　將擊沉巨型靶艦

美國「飛彈驅逐艦」參與環太軍演

賴清德：大家都深知「同島一命」精神

「俄羅斯為最大威脅」　瑞典最新戰略綱要發布

萬安演習　7月22日起分區實施

更多熱門

相關新聞

岸田文雄、尹錫悅日韓會談　擔憂俄朝合作

岸田文雄、尹錫悅日韓會談　擔憂俄朝合作

北大西洋公約組織（NATO）成立至今75周年，今年度的峰會於10、11日在美國華府召開。在此之際，日本與南韓以「印太4國」（IP4）身分受邀出席。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅在華府某飯店內舉行雙邊會談，雙方對於北韓（朝鮮）和俄羅斯的軍事合作表達高度擔憂。

北約宣言：中國是俄烏戰爭「關鍵推動者」

北約宣言：中國是俄烏戰爭「關鍵推動者」

北約宣布！　F-16開始交付烏克蘭

北約宣布！　F-16開始交付烏克蘭

大規模空域軍演　6國戰機亮相

大規模空域軍演　6國戰機亮相

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

關鍵字：

北約印太尹錫悅金建希軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

獨／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒賣掉

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面