「全國萬人健走」會師基隆外木山　4萬人走賞山海風光享受運動

▲全國萬人健走大會師基隆外木山。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

慶祝一年一年的國民體育日，基隆市政府特別規劃系列活動，其中最盛大的就是與台灣體育總會共同辦理「全國萬人健走大會師」活動，這也是第七度在外木山辦理萬人健走活動，計21縣市上萬人參加，近4萬人參加，活動在今（7日）一早熱鬧展開，全國各地愛好運動的好朋友一同到外木山健走，欣賞山海美景又可以享受運動的快樂。

基隆市長謝國樑親自到場主持鳴槍起走儀式，受到來自本地及外縣市參加健走民眾的熱烈歡迎，他表示基隆市非常注重運動發展，很開心看到現場來自本市及各縣市上萬多名的民眾，一起來支持健康運動，除了強健體魄之外，也可以增進家人間的情誼，可以說是一舉數得。

教育處代理處長楊桂杰表示，全國萬人大健走大會師活動受到來自全國及本市熱愛運動的朋友熱情響應，可見愛好運動的國民是越來越多，健走路線從外木山漁港廣場出發，行經湖海路並沿著外木山濱海步道至湖海灣後折返，沿途有山、有海，在健走途中可以欣賞到基隆特有的美麗自然景觀，身心靈皆能受到陶冶，北海岸的明媚盡收眼底。

此外，外木山漁港還有啟明弱勢關懷協會為市民朋友舒壓按摩服務，此外更有在地美食園遊會活動，還有最讓人引頸期盼的摸彩活動，現場提供了6台機車、數十部變速腳踏車及豐富的摸彩品等獎品作為完賽抽獎，中獎的民眾直呼賺到健康又賺到荷包，紛紛表示期盼基隆每年國民體育日都舉辦萬人健走。