吳崢稱罷樑是公民自發行動　國民黨：「政治渣男」始亂終棄發言

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日主持中常會時，向總統賴清德喊話，該是叫停罷免基隆市長謝國樑行動的時候了，民進黨發言人吳崢對此澄清，罷樑是公民團體自發運動。國民黨發言人楊智伃則反批，民進黨看到基隆民意對罷樑漸生反感就想切割，根本像「政治渣男」。

楊智伃進一步表示，罷免謝國樑的行動本來就是一場鬧劇。他認為，罷免團體一開始以各種造謠手法獲得聲量，之後民進黨再大軍壓境，黨秘書長林右昌多次公開支持罷免，民進黨議員也將服務處規劃成連署站，這些都助長了罷免的鬧劇。

楊智伃指出，隨著基隆市政府在大日案法律訴訟中連續四次獲勝，以及林右昌在任基隆市長期間推動的東岸商場弊案被揭露，民調也逐漸顯示出基隆市民對罷免行動的反感。然而，當民進黨看到事情的發展不如預期，就開始試圖與罷免行動切割。

楊智伃認為，吳崢的發言顯示出民進黨對罷免謝國樑的真實態度：如果罷免成功，那就是林右昌的英明神武；如果罷免失敗，那就與民進黨無關。他認為，這樣的行為只是在利用罷免的志工，讓他們為民進黨的政治利益付出勞力，結果卻得不到應有的回報。

最後，楊智伃表示，民進黨在基隆市的撤退，顯示出林右昌在政治舞台上的「全面潰敗」。他認為，這場罷免行動已經耗費了大量的社會資源，民進黨只在乎政治利益，結果卻傷害了基隆市的發展和市民的團結。