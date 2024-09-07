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率民代赴基隆恐龍園區　新北副市長劉和然：拒絕不公義的罷免

▲劉和然率新北民代赴基隆恐龍園區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市副市長劉和然率新北民代赴基隆恐龍園區力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市副市長劉和然、立法委員廖先翔、國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰、新北市議員洪佳君、江怡臻、呂家愷以及黃心華等人，今（7日）赴基隆潮境公園一同參訪基隆試營運的AR恐龍園區，並力挺基隆市長謝國樑。

劉和然表示，基北北桃是共同生活圈，今日率新北市國民黨籍各級民意代表赴基隆交流，也以黨員身分力挺謝國樑。他進一步表示，本次罷免案不符合公平正義，法院已四度證明基隆市府所為均是依法行政。他呼籲基隆市民要全力把謝國樑留在市府，方能讓他繼續勇敢保護市產。

廖先翔指出，謝國樑上任後，接獲許多民眾反應，基隆有許多新的政策與觀光景點讓新北可以學習。他也表示，一個已經被檢調起訴收賄的前市府團隊來質疑捍衛市產的現任市府團隊本身就很可笑，他相信基隆市民能夠看清公平正義。

▲劉和然率新北民代赴基隆恐龍園區。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳偉杰強調，謝國樑近日遭受不實指控，但實際上基隆很多創新作為都很受年輕爸媽的喜愛，呼籲善良基隆民眾，一定要支持謝國樑留在市府為市民打拚。

剛從帕奧回台的洪佳君表示，帕奧會場有選手感謝國樑市長對身障的支持與協助，先前謝市長低調幫忙新北市身障的孩子，如此溫暖、有創意的市府團隊不應遭受罷免。

江怡臻指出，基隆在謝國樑的執政下變得很好玩，許多小小孩的爸爸媽媽會在社群媒體打卡。她也表示，小愛爸爸非常懂市民心聲，而基隆與新北也有更多觀光景點可以串聯。

▲劉和然率新北民代赴基隆恐龍園區。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃心華表示，自己曾在在基隆住過一段時間，對於市長行人友善、台鐵直達車增班等政策十分有感，呼籲市民投下不同意罷免票，讓好的市長留在基隆。

呂家愷則指出，將在會後把本次交流照片放進質詢內容，期盼新北能向基隆學習。他進一步表示，不公義的罷免非常可恥，他尊重不同聲音，但不支持惡意罷免。

謝國樑表示，感謝劉和然副市長帶隊前來參訪並給予支持。潮境公園前一陣子山崩，在自己上任不久後便與產發處長林鼎超積極規劃恐龍園區，希望能夠促進潮境公園的觀光，現今開始試營運，期待新北跟基隆觀光廊帶能有更多合作。

謝國樑最後強調，新北跟基隆密不可分，自己也與劉和然也緊密配合，有了新北好朋友的相助，希望自己能成為第一個擋下大罷免潮的政治人物，期盼基隆市民能在10月13日一同投下「不同意罷免票」。

▲劉和然率新北民代赴基隆恐龍園區。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

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