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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營「固樑」升級吹對決主旋律　大團結力阻首張骨牌倒下

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑勝利3握。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨過去被外界批評不團結，但在迎戰基隆市長謝國樑罷免案一役，卻展現少見的團結氣勢，目的就是要撐住謝國樑，絕不成為倒下的第一張骨牌，以免綠營趁勝追擊罷免藍委案。藍營人士認為，對於上任尚不滿2年就要面對罷免的謝國樑來說，這是他從政生涯的重大挑戰，但國民黨評估，罷樑案也是一個轉機，因為藍營在反罷免案上氣勢高，只要民眾願意投下「不同意罷免」」票，除了謝國樑不會被罷免，也有可能扭轉藍營目前朝野中的劣勢。

中央選委會宣布連署罷免基隆市長案成立，10月13日投票，在中選會宣布的同時，國民黨也定調要「熱戰」，從一開始的藍營大咖包括前總統馬英九、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、資深媒體人趙少康與前台北市長郝龍斌等人假日都陸續陪同謝國樑掃街，近期則是藍營民代全體總動員，到桃園幫謝國樑就是希望能號召民眾出來投票的動力，讓罷免案不成功。

▲郝龍斌今赴基隆與基隆市長謝國樑品嚐在地小吃。（圖／翻攝謝國樑臉書直播）

從2022九合一選舉基隆7地區中票數可以看到，謝國樑在信義區獲得15264票、56.08%的最高得票率；第二高則出現在中正區，拿下13525票、54.02%得票率；安樂區拿到21336張票、52.59％得票率；接下來依序則是暖暖區、中山區、仁愛區，拿到最少得票率的則是在七堵區，僅獲得13471票、51%的得票率。

從基隆七個區域來看，謝國樑在七堵區、中山區、仁愛區得票率最少，對於反罷免宣傳力度會不會針對這幾區加強？藍營人士分析，謝國樑團隊的宣傳策略並不會因為某地區之前得票率較少，就特別針對該區域宣傳，因為基隆人口地域屬性較為特別，很多人都跨區工作，甚至很多人也會到雙北地區上班，因此只要是人多的地方，他們都會加強宣傳。

一名謝國樑身邊的核心幕僚指出，罷免案一開始基隆市民確實有點被綠營帶風向，平時沒有在關心政治的民眾，可能會因為NET案讓他們質疑謝國樑，不過在司法訴訟與行政審議已獲4連勝後，加上自從黨中央定調「熱戰」後，國民黨全體總動員，越來越多民眾知道這次的罷免案沒有正當性、應該要站出來投票。

▲盧秀燕、許淑華、王忠銘合體力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據藍營內部目前分析來看，不管是在掃街聽到市民對於罷免案的看法，或是網路上的討論程度，目前支持謝國樑的民眾還是佔多數，但就是怕出來投票的人會不夠，因此希望用「藍營名人」催票的角度來鼓動市民，未來馬英九、郝龍斌、盧秀燕等藍營大咖仍會安排再前往基隆，希望能讓更多民眾出門投下不同意票。

此外，藍營人士分析，國民黨「固樑大作戰」近期火力也瞄準林右昌過去的弊案，讓市民知道這次的罷免案就是由民進黨操作的，也要讓外界知道，謝國樑這局一定要守住，否則明年國民黨立委可能會有罷免潮湧現，希望藉以凝聚基本盤，保住謝國樑，並在未來可能的立委罷免戰場，瓦解綠營攻勢，距離最終投票日還有1個多月的時間，支持、反對罷免雙方必將繼續出招，可以想見越接近投票日，國民黨的反制力道會更強。

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑勝利3握。（圖／記者郭世賢翻攝）
 

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