基隆表揚全國優秀漁民代表　謝國樑感謝大家讓漁業更好

▲基隆表揚全國優秀漁民代表。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全國漁民節慶祝活動今年在基隆市熱鬧登場，今（6日）更以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，在基隆表演藝術中心舉行盛大的頒獎典禮，市長謝國樑與農業部政務次長黃昭欽共同表揚31位優秀及模範漁民，感謝所有漁民朋友及團體對於台灣漁業的貢獻。

今年獲獎的模範漁民來自全國各地區漁會、漁業相關公會及協會所推薦，表彰共12位模範漁民、19位優秀漁民，也藉由此活動感謝所有為漁業發展付出辛勤努力的漁民及相關從業人員，期望樹立漁業表率，帶動產業進步、強化競爭力。現場更邀請眾多外籍漁工朋友們一起到場享受這個漁業的重要時刻。

謝國樑表示，基隆是北部最重要的漁業基地，基隆時隔18年後再度舉辦全國漁民節活動，今年獲獎的模範漁民來自全國各地區漁會、漁業相關公會及協會所推薦，例如外木山張源堂先生也以落實漁業永續發展及推廣漁村文化獲選今年的模範漁民。

謝國樑還說，基隆市對於漁業的投入將會比以往更多，並規劃成立基隆漁產公司，更努力推廣漁業文化，感謝農業部漁業署及全國漁會的大力支持，更歡迎大家來基隆共襄盛舉，感受不一樣的全國漁民節，晚宴後更規劃壓軸的高空煙火秀，為整個活動畫下圓滿句點。

除了精彩又熱鬧的頒獎典禮外，活動期間還規劃一系列豐富多樣的系列活動，包括祝大漁旗比賽作品展、漁會家政成果展、燈火漁船手作DIY、說故事活動「燈光下的小卷舞曲」、綠色照顧成果展、漁業數位典藏紀錄片放映及漁民產業論壇，現場更設有多個宣傳攤位及基隆海洋風指甲彩繪，讓民眾可以將海洋元素帶回家，體驗基隆的創意文化魅力。