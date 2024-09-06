　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

▲基隆田徑場重建今上樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆田徑場重建9月6日上樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立田徑場拆除重建工程，歷經廠商解約、工程重新發包等波折，如今在市府政風處及施工查核小組積極協助施工查核等相關工項進行、教育處及體育場定期召開工督會議與各工程相關單位的努力下，最近1次施工查核達甲等（83分）成績，施工進度超前，終於在今（6日）順利舉行拆除重建工程上樑典禮，預定2025年底完工啟用。市長謝國樑親臨現場鎖上金螺絲並簽名祝福，象徵全新的基隆市立田徑場邁向完工的最後一哩路。

基隆市立田徑場為基隆市唯一大型運動競賽場所，於1779年興建完成，經2018年至2020年獲教育部體育署及交通部公路局補助3億0,113萬4,000元進行拆除整建，市府則自籌投入5億0,694萬6,219元，希望能改善市立田徑場設施及周邊環境，提升本市運動場域之安全與品質。基隆市愛好運動人口眾多，市府積極推廣基隆市運動風氣，且關心民眾身體健康，故致力將全市唯一一座競技賽場進行重建改善。

▲基隆田徑場重建今上樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（左3）、基隆議長童子瑋（左2）、基隆市副市長邱佩琳（右2）。

謝國樑提到，基隆在地培育出許多國手等級的運動好手，期待田徑場的蛻變可以讓運動員們得到更好的練習空間；他也強調，市府積極推動全民運動風氣，也配合中央政策大力推動運動i臺灣，硬體設施良好品質是市民最基本需求，提供年長者、身心障礙者、親子民眾安全之運動空間，市府會將基隆市立田徑場打造成一個多元、開放、安全、優質的競賽及運動場所，並爭取更多的大型賽事，讓基隆變成一個更有運動活力的城市。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市立田徑場拆除整建工程將原有環狀看台拆除，重建後可容納約3,000人看台，並於看台下方規劃多處運動空間（籃、網球場）空間；體育場長林柏樹說，市府於2024年7月8日再次向教育部體育署爭取「市立田徑場標準田徑賽道認證」改善工程獲補助9,800萬元，將一併改善田徑場跑道，並取得國家級400公尺標準田徑場地認證，如此未來將可在基隆辦理各項正式大型運動比賽，有利於基隆市整體運動項目的推展。

▲基隆田徑場重建今上樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆田徑場重建今上樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆田徑場重建今上樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►藍營立委赴大武崙挺善樑　謝國樑：投「不同意」促基隆發展

►軍人節上麻將館聚賭！海軍中校10人被抓　警扮賭客破門

►拒檢硬撞開警車！基隆毒品通緝犯棄車逃亡中　小黃司機慘遭殃

►赴基隆力挺謝國樑勝利3握　馬英九籲民眾「別上民進黨的當」

ET快訊
Jennie硬起來提告！
周杰倫12月大巨蛋開唱　「黃牛出動」網氣炸
美379萬網紅頻道無預警被刪！
被豪宅靈異尖叫嚇到奔逃　台版《地面師》一招嫁亡魂騙上億
巨蟒生吞活人！印尼人妻被4.8m蟒蛇活活纏死　身體被吃一半
愛愛「突噗一聲」連被甩！23歲女崩潰：那不是屁　醫曝病因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開大強棒迎新生　林玥秀：展現「拼到底」精神

桃竹苗分署移地辦訓　60歲泰雅族婦手作南瓜馬告麵包原味十足

桃園7家宗教團體　榮獲全國宗教團體表揚

加強兩岸交流！2024東莞台博會登場　桃園館行銷農特產和觀光

1萬顆綠豆椪被棄單！台東業者上網求救　2小時全賣光

侯友宜頒獎表揚義警楷模　感謝無私奉獻捍衛新北治安

基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

基隆表揚全國優秀漁民代表　謝國樑感謝大家讓漁業更好

台北高雄吵積率　蘇清泉：屏東人卑微趕快有高鐵一條安全回家路

獨居老人倒路邊「險被車輾」　台東警緊急護送返家

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

開大強棒迎新生　林玥秀：展現「拼到底」精神

桃竹苗分署移地辦訓　60歲泰雅族婦手作南瓜馬告麵包原味十足

桃園7家宗教團體　榮獲全國宗教團體表揚

加強兩岸交流！2024東莞台博會登場　桃園館行銷農特產和觀光

1萬顆綠豆椪被棄單！台東業者上網求救　2小時全賣光

侯友宜頒獎表揚義警楷模　感謝無私奉獻捍衛新北治安

基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

基隆表揚全國優秀漁民代表　謝國樑感謝大家讓漁業更好

台北高雄吵積率　蘇清泉：屏東人卑微趕快有高鐵一條安全回家路

獨居老人倒路邊「險被車輾」　台東警緊急護送返家

許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」

31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知「枕邊人」搞鬼

開大強棒迎新生　林玥秀：展現「拼到底」精神

東森自然美亮相2024廣州美博會　王令麟：領航科技美容擁抱新藍海

反應變慢要注意！身體發出「6個訊號」代表你可能睡不夠

法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

快訊／美8月非農數據「低於預期」三大指數走低　輝達跌超4%

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

桃竹苗分署移地辦訓　60歲泰雅族婦手作南瓜馬告麵包原味十足

桃園7家宗教團體　榮獲全國宗教團體表揚

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

北屯好市多外傳槍響　警清空彈匣阻酒駕男　

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

1萬顆綠豆椪被棄單！業者求救2小時賣光

屏東枋寮「濟公鄉長」過世　享年51歲

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

嘉義市光織影舞9月14日開展

元智開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日推多項票價優惠

台北高雄吵積率　蘇清泉：屏東人趕快有一條安全回家路

婦想念娘家迷路 東港警調10多支監視器找到她

民進黨桃園市南區辦公室喬遷

新營醫院提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

去年捐水箱車 今年鄭春忠加碼捐700萬

更多熱門

相關新聞

表揚全國優秀漁民代表　謝國樑感謝讓漁業更好

表揚全國優秀漁民代表　謝國樑感謝讓漁業更好

全國漁民節慶祝活動今年在基隆市熱鬧登場，今（6日）更以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，在基隆表演藝術中心舉行盛大的頒獎典禮，市長謝國樑與農業部政務次長黃昭欽共同表揚31位優秀及模範漁民，感謝所有漁民朋友及團體對於台灣漁業的貢獻。

藍立赴大武崙挺善樑　投「不同意」促基隆發展

藍立赴大武崙挺善樑　投「不同意」促基隆發展

軍人節上麻將館聚賭！海軍中校10人全被抓

軍人節上麻將館聚賭！海軍中校10人全被抓

基隆老大公廟「關龕門」　手爐交接傳承百年文化

基隆老大公廟「關龕門」　手爐交接傳承百年文化

中選會公告「謝國樑罷免案」投票日期時間　5罷免理由、4答辯曝光

中選會公告「謝國樑罷免案」投票日期時間　5罷免理由、4答辯曝光

關鍵字：

基隆田徑場上樑

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

快訊／周杰倫確定「12月台北大巨蛋開唱」

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

看似天真「其實超有心機」星座

猛看女記者胸！新北警公關主任被拔　

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面