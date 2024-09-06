基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

▲基隆田徑場重建9月6日上樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立田徑場拆除重建工程，歷經廠商解約、工程重新發包等波折，如今在市府政風處及施工查核小組積極協助施工查核等相關工項進行、教育處及體育場定期召開工督會議與各工程相關單位的努力下，最近1次施工查核達甲等（83分）成績，施工進度超前，終於在今（6日）順利舉行拆除重建工程上樑典禮，預定2025年底完工啟用。市長謝國樑親臨現場鎖上金螺絲並簽名祝福，象徵全新的基隆市立田徑場邁向完工的最後一哩路。

基隆市立田徑場為基隆市唯一大型運動競賽場所，於1779年興建完成，經2018年至2020年獲教育部體育署及交通部公路局補助3億0,113萬4,000元進行拆除整建，市府則自籌投入5億0,694萬6,219元，希望能改善市立田徑場設施及周邊環境，提升本市運動場域之安全與品質。基隆市愛好運動人口眾多，市府積極推廣基隆市運動風氣，且關心民眾身體健康，故致力將全市唯一一座競技賽場進行重建改善。

▲基隆市長謝國樑（左3）、基隆議長童子瑋（左2）、基隆市副市長邱佩琳（右2）。

謝國樑提到，基隆在地培育出許多國手等級的運動好手，期待田徑場的蛻變可以讓運動員們得到更好的練習空間；他也強調，市府積極推動全民運動風氣，也配合中央政策大力推動運動i臺灣，硬體設施良好品質是市民最基本需求，提供年長者、身心障礙者、親子民眾安全之運動空間，市府會將基隆市立田徑場打造成一個多元、開放、安全、優質的競賽及運動場所，並爭取更多的大型賽事，讓基隆變成一個更有運動活力的城市。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市立田徑場拆除整建工程將原有環狀看台拆除，重建後可容納約3,000人看台，並於看台下方規劃多處運動空間（籃、網球場）空間；體育場長林柏樹說，市府於2024年7月8日再次向教育部體育署爭取「市立田徑場標準田徑賽道認證」改善工程獲補助9,800萬元，將一併改善田徑場跑道，並取得國家級400公尺標準田徑場地認證，如此未來將可在基隆辦理各項正式大型運動比賽，有利於基隆市整體運動項目的推展。