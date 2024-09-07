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美14歲槍手父面臨180年刑期！　他激動喊「兒子在校被霸凌」

▲▼喬治亞州校園槍案14歲槍手葛瑞（Colt Gray）的父親柯林（Colin Gray）。（圖／路透）

▲喬治亞州校園槍案14歲槍手葛瑞的父親柯林（Colin Gray）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州一所中學4日上午爆發校園槍擊案，造成4人死亡，行兇的14歲槍手葛瑞（Colt Gray）被控4項殺人罪，預計將以成人身分受審。他的父親柯林也被指控14項重罪，最高恐面臨180年刑期；柯林接受審訊時指出，葛瑞在學校被霸凌、嘲笑是同性戀，「對他來說，在學校不被人欺負是件很困難的事。」

根據CNN報導，葛瑞6日帶著腳鐐進入法庭，法官指出，由於他面臨的最高刑罰是死刑或終身監禁，但由於他未滿18歲，所以最高刑罰是終身監禁或禁止假釋。葛瑞的54歲父親柯林（Colin Gray）也被控犯有4項謀殺罪、2項二級謀殺罪和8項虐待兒童罪。

▲▼喬治亞州校園槍案14歲槍手葛瑞（Colt Gray）。（圖／路透）

▲喬治亞州校園槍案14歲槍手葛瑞（Colt Gray）。（圖／路透）

柯林向警方表示，兒子在學校長期被霸凌、嘲笑，「對他來說，在學校不被人欺負是件很困難的事，一件又一件的事情，他只能和幾個朋友玩，其他人只會日復一日的嘲笑他，『快看！葛瑞是同性戀，他正和那個男的在約會！』」

柯林在法院時情緒較為激動，針對柯林的逮捕令上稱，他在明知兒子會對自己和他人構成威脅的情況下，依舊給兒子一把槍。法官指出，柯林很有可能面臨最高180年的監禁。

消息人士透露，柯林在2023年12月購買了AR-15步槍給葛瑞作為聖誕禮物，而這把槍也成了這次事件的殺人工具。

葛瑞將被拘留至17歲，案件會被轉移到成人司法部門；根據喬治亞州法律，13至17歲的青少年若犯下嚴重罪刑，將被以成人身分進行審判。

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