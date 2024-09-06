美海岸防衛隊學院爆性侵　13學生控校方「縱容性暴力40年」求償41億

▲美國有13名自稱在校園時期遭遇性侵的學生控告海岸防衛隊學院縱容性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國海岸防衛隊學院（USCGA）有13名學生在4日提起訴訟，聲稱他們在求學時期遭受了性侵，但學院卻長期縱容性暴力不受控制，而要求賠償1.3億美元（約新台幣41.44億元）。

據路透社報導，去年，美國參議院小組委員會和媒體曝光海岸防衛隊學院掩蓋在過去數十年發生了多起性侵案，但院內的羞辱文化使得受害者不敢發聲，也沒有獲得必要的醫療援助，就連肇事者也未被妥善究責。為此，美國海岸防衛隊面臨了一年多的審查。

今年9月4日，12名女性和1名男性指控他們在海岸防衛隊學院就學期間遭受性侵犯，不過學校未能為他們提供保護或救濟。這些前學生進一步指控，海岸防衛隊學院自1980年代開始，就一直存在系統性性虐待，不過學校卻在這40年裡縱容肇事者、羞辱受害者，也未能妥善處理性侵事件。

代表律師鄧恩（Christine Dune）表示，雖然聯邦法律的追溯期只有2年，但這些受害者是到參議院去年曝光調查結果後，才知道學院對此負有責任，因此他們立即提出了訴訟，並要求校方向每人賠償1000萬美元（約新台幣3.2億元）。對此，海岸防衛隊發言人表示，他們無法就具體訴訟發表評論，但強調機構致力於保護工作人員，並已投入大量資源改善預防措施、支持受害者及提高問責制。