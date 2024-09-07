川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

▲ 川普被判34項商業重罪罪名成立。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普因涉嫌偽造2016年向成人片女星支付封口費相關商業紀錄，5月被判34項刑事罪名成立，不過判決二度延期。法官6日宣布延後至11月5日的總統大選過後宣判，原因是希望避免判決牽涉政治動機的疑慮。《法新社》稱這是川普在一連串司法案件中取得的又一次重要勝利。

綜合《路透》及《美聯社》，共和黨總統候選人川普「封口費案」判決日期此前已從7月11日延至9月18日，但川普律師律師8月以「干預選舉的赤裸意圖」為由，再度要求將量刑日期延至大選過後，而向川普提出指控的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）是民主黨人。

法官莫城（Juan Merchan）6日宣布，將延後至11月26日對川普判刑，也就是大選結束3周後，除非此案在那之前被駁回。這代表選民將在不知道川普是否會入獄，甚至不知道他是否會被判刑的情況下投票。

此外，川普以最高法院7月裁定總統任內公務行為享刑事豁免權為由，要求推翻判決並駁回指控，莫城對此則預計11月12日做出裁決，也在總統大選過後。

莫城說明，「判決將會延期，以避免出現任何訴訟受到選舉影響，或是試圖影響選舉的跡象，不論這種跡象是否有根據。被告是總統選舉候選人，而法院是個公平、公正且非政治的機構。」

川普對此則在自家社群平台Truth Social發文感謝莫城，並稱「在我們為國家史上最重要的選舉做準備之際，這起案件理所當然應該終止」。