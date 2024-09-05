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睡過頭逃死劫！女高中生醒來才知「學校遭槍擊」　班上好友中彈亡

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

▲阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案，導致4死9傷，人們齊聚現場哀悼。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州4日發生校園槍擊案，至少造成4死9傷，14歲槍手已經落網。該校一名女高中生因為睡過頭而曠課，醒來才得知學校發生慘案，而且班上的「開心果」也不幸中彈身亡。

CNN、美聯社報導，此案發生在亞特蘭大（Atlanta）附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）。喬治亞州調查局局長霍西（Chris Hosey）表示，嫌疑槍手是該校學生，立刻投降並且被捕，將以成年人身分，被起訴謀殺罪。

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

女高中凱瑟琳（Kathrine Maldonado）4日睡過頭，於是就沒去上課，稍晚起床後才看到，一名朋友傳訊息表示自己沒事，但「學校封鎖了」。不過，在群組聊天中，她們發現班上另一名朋友死於槍擊，還有至少2人受傷。

凱瑟琳說，喪生男同學是班上的開心果，總被形容是「可愛的人」，「我發現時就開始哭泣。我非常生氣……為什麼要射殺無辜的人呢？」

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

另一名女學生梅西（Macey）聽見槍聲後，立刻傳訊息，通知在另一所學校任教的母親，「媽媽，我好害怕。我聽見槍聲。拜託來接我吧。」她和一群女同學手牽手祈禱，不久後被敲擊聲及喊叫聲打斷，「我聽見教室外面傳來槍聲，人們在尖叫、乞求不要中槍，然後坐在我身邊的人只是顫抖與哭泣。」

梅西的母親阿妮特拉（Dr. Anetra Pattman）投身教育界22年，約10年前開始接受槍擊案演習。她非常冷靜地與自己學校的校長確認資訊，並且要求女兒繼續傳訊息、保持聯繫，「我知道她不能打給我，我也沒辦法去找她，我知道所有這些事情，所以我只是試圖向她保證沒事的，她的老師會確保她沒事。」

學區官員表示，該郡學校本周剩餘時間都將停課，同時針對此案進行調查。不過，梅西坦言，「我真的不想回去（上課）。我覺得我不應該回去學校，然後擔心會死掉。我想要回去學校，擔心學年結束時成績是多少，並且擔心我的職涯。」

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