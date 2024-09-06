送兒「AR-15步槍」當聖誕禮物！　美14歲槍手父被控14項重罪

▲警方公布14歲槍手葛瑞長相。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州巴羅郡（Barrow County）一所中學4日上午爆發校園槍擊案，造成4人死亡，行兇的14歲槍手葛瑞（Colt Gray）隨即遭逮捕，被控4項殺人罪，預計將以成人身分受審。此外，有消息指出，葛瑞行兇的槍枝是他父親贈送的聖誕禮物，因此他的父親也被逮捕，面臨14項重罪。

根據CNN報導，葛瑞4日在巴羅郡溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）持AR-15步槍在教室內掃射，造成2名學生、2名教師死亡，還有9人受傷送醫。喬治亞州調查局表示，葛瑞被控4項謀殺罪，將會以成人身分受審。

▲阿巴拉契中學校園槍擊造成4人死亡。（圖／路透）



除此之外，葛瑞的父親柯爾特（Colt Gray）也於5日遭到逮捕，且被控犯有4項謀殺罪、2項二級謀殺罪和8項虐待兒童罪。

BBC報導指出，聯邦調查局（FBI）去年5月就曾接獲校園槍擊威脅通報，派出當地治安官員前往葛瑞家中巡查。當時葛瑞否認在網路上發出相關貼文，柯爾特也說，家中雖然有獵槍，但兒子不會在無人監視的狀況下使用。FBI在聲明中表示，當時沒有任何採取逮捕或額外執法行動的理由。

不過，消息人士向CNN透露，葛瑞行兇的AR-15步槍是在當地一間槍枝商店購買，且是柯爾特買給他的聖誕禮物。

美國密西根州少年克魯布里（Ethan Crumbley）2021年持父母買的槍枝在校園開槍，造成4死7傷；陪審團判定他的父母過失殺人罪成立後，法院在今年4月判處他們10至15年徒刑，這也是美國首對因孩子犯下校園槍擊案而被判定過失殺人重罪成立的父母。

►美14歲學生「闖隔壁教室」槍殺4人！ 同學傳訊求救：我好害怕

►睡過頭逃死劫！女高中生醒來才知「學校遭槍擊」 班上好友中彈亡

►美14歲槍手教室掃射釀4死！ 警：將以「成人身分」受審