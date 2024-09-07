普丁稱挺賀錦麗　川普諷：我不知道該不該打給他說「非常謝謝你」

▲川普於紐約經濟俱樂部發表演說時指著自己的耳朵。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯總統普丁聲稱，他支持美國民主黨提名的總統候選人、副總統賀錦麗入主白宮，共和黨總統候選人川普今天出席一場活動時說道，不知道普丁挺賀錦麗是羞辱或幫了自己。

「今日美國報」（USA Today）報導，前總統川普（Donald Trump）向一群紐約市政要和華爾街金融圈要角闡述自己的經濟藍圖時，他提到普丁（Vladimir Putin）在11月美國總統大選支持賀錦麗（Kamala Harris）一事。

川普表示：「我不知道自己是被羞辱了，或者是他幫了我一把。」

俄國官媒「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，川普現身「紐約經濟俱樂部」（Economic Club of New York）舉辦的活動並指出：「他（普丁）支持賀錦麗，我不知道是否該打電話給他說『非常謝謝你』…我真不知到底該說啥，我不知道自己是被羞辱或他幫了我。」

今日美國報的報導提到，普丁本週出席在俄國海參崴（Vladivostok）舉辦的經濟論壇，期間他談論賀錦麗時還提及一段往事。回顧4年前美國總統大選，普丁曾說，他偏向支持當時民主黨提名的候選人拜登（Joe Biden）而非川普。

今年11月美國總統大選在即，普丁對此表示：「我們會支持她（賀錦麗），她的笑容頗具感染力，顯示她的一切都很好。」

普丁挺賀錦麗真假難分，因為稍早美國司法部起訴兩位俄羅斯公民，他們涉嫌運用近1000萬美元（約新台幣3億2000萬元）收買網紅，於社群媒體上意圖左右美國總統大選選情。

美國媒體報導，儘管司法部在起訴書隱去政黨和候選人的名稱，但可以清楚地瞭解，俄羅斯方面試圖支持的是川普。

長期以來，批評者就一直強調川普與普丁的關係，賀錦麗競選陣營發言人薩姆斯（Ian Sams）本週向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我想大家心知肚明，全球的獨裁者與惡霸在這次選舉中更喜歡誰。」